TPHCM diễn tập ứng phó với tình huống dịch Covid-19 tăng mạnh dịp tết

Sáng 17-1, Sở Y tế TPHCM tổ chức diễn tập tình huống giả định xuất hiện biến thể phụ mới và có nhiều trường hợp mắc bệnh Covid-19 nặng tăng cao trên địa bàn thành phố tại Bệnh viện dã chiến số 13 ở xã Bình Hưng, Bình Chánh. Đây là bước chuẩn bị sẵn sàng chủ động ứng phó với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham dự buổi diễn tập có Ban Giám đốc Sở Y tế TPHCM; bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM; Bệnh viện quận 7, Bệnh viện huyện Nhà Bè, Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tình huống giả định được đặt ra như sau: Trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 20-1 đến ngày 26-1-2023), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) xác định, tại TPHCM đã xuất hiện 1 biến thể phụ mới của chủng Omicron. Cũng trong thời gian này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và các bệnh viện đa khoa có số ca mắc Covid-19 gia tăng (gấp 3-4 lần so với thời gian trước đó), hầu hết là có triệu chứng và số ca nặng cần thở oxy cũng tăng. Khoa Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã sử dụng hết 50 giường (trong tổng số 70 giường hồi sức), các khoa/đơn vị điều trị Covid-19 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố cũng đã sử dụng gần 50% công suất giường bệnh.

Trước tình hình này, Ban Giám đốc Sở Y tế TPHCM lập tức triệu tập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của ngành y tế thành phố, cuộc họp đã thống nhất báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố cho kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến số 13 để thu dung và điều trị các trường hợp Covid-19 nặng cần hồi sức tích cực.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã đồng ý và yêu cầu Sở Y tế thành phố chỉ đạo toàn ngành y tế phối hợp để kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến số 13 với quy mô 100 giường hồi sức tích cực trong vòng 24 giờ để tiếp nhận người bệnh nặng; tùy theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh chủ động điều chỉnh quy mô của Bệnh viện dã chiến số 13 nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả người bệnh nặng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do Covid-19.

Tại buổi diễn tập, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, cùng với diễn tập tình huống giả định số ca mắc Covid-19 nặng tăng những ngày Tết Nguyên đán, Sở Y tế thành phố đã chuẩn bị thuốc, trang thiết bị y tế gồm: 100 giường hồi sức, 100 máy thở, 100 monitor, 2 máy X-Quang di động. Bên cạnh đó, trong tình huống dịch bệnh tăng cao sẽ huy động thiết bị có sẵn từ các bệnh viện trên địa bàn.

Để chăm sóc 100 người bệnh nặng cần có 54 bác sĩ (trong đó có ít nhất 27 bác sĩ được đào tạo về hồi sức cấp cứu) và 108 điều dưỡng, do đó sở đã lên danh sách điều động nhân lực chuyên môn từ các bệnh viện. Bên cạnh đó, sở cũng tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố tăng cường nhân lực phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 13 do Bộ Tư lệnh TPHCM điều động (dự kiến ít nhất 40 chiến sĩ), và nhân lực đảm bảo an ninh trật tự do UBND huyện Bình Chánh điều động. Mặt khác, Sở Y tế thành phố cũng huy động nhóm chuyên viên phụ trách công tác nhận định tình hình và diễn tiến dịch bệnh Covid-19, nhóm chuyên gia hỗ trợ tư vấn từ xa, nhóm điều phối và chuyển người bệnh nặng về Bệnh viện dã chiến số 13, nhóm hỗ trợ nhân lực và công tác hậu cần…

“Bệnh viện dã chiến số 13 được thiết lập riêng để hồi sức các ca Covid-19 nặng, lâu nay được chúng tôi giữ ở trạng thái “ngủ đông” và sẵn sàng “đánh thức” hoạt động trở lại khi dịch bệnh bùng phát. Việc diễn tập tình huống Covid-19 tăng cao mang ý nghĩa quan trọng trong việc sẵn sàng kích hoạt hệ thống thu dung, điều trị của thành phố và nhân viên y tế cũng trên tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu”, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng khẳng định.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM khuyến cáo, mặc dù tình hình mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện nay đang ở mức thấp và trên 98% người dân có hệ miễn dịch cộng đồng, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, trong đó có sự xuất hiện của các biến thể mới với tốc độ lây lan nhanh, vì thế người dân đặc biệt không nên chủ quan.

“Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, chắc chắn có lưu lượng người dân đi lại giao lưu nhiều và tham gia các hoạt động tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất lớn. Người dân nên tuân thủ các biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế, đồng thời tiêm đủ mũi vaccine để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Y tế thành phố tổ chức 45 điểm tiêm vaccine Covid-19 xuyên tết để phục vụ người dân”, BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.