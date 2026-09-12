TPHCM giữ ổn định 168 phường, xã, đặc khu

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thới An hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến (ẢNH: NGÔ BÌNH)

Cần thêm thời gian để bộ máy ổn định

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy từng bước ổn định, cán bộ, công chức thích nghi với nhiệm vụ mới, người dân cũng dần quen với địa giới và phương thức giải quyết công việc. Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thành Phạm Văn Quyền cho rằng, việc giữ ổn định đơn vị hành chính trong thời điểm hiện nay là phù hợp. Theo ông Quyền, địa phương cần tập trung củng cố bộ máy, nâng chất lượng phục vụ người dân và khai thác tốt hơn các tiềm năng, lợi thế đang có.

Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã An Long Nguyễn Thị Kim Hương đồng tình với chủ trương chưa sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để giữ ổn định bộ máy, tập trung cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xã An Long là địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân số hơn 19.000 người nhưng diện tích trên 100km2, dân cư phân tán, việc đi lại ở nhiều khu vực còn khó khăn. Xã An Long đang tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc giữ ổn định địa giới sẽ giúp địa phương tiếp tục phát huy không gian phát triển đã hình thành và tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ này.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Lê Đức Thanh, qua thực tiễn vận hành, những khó khăn hiện nay chủ yếu liên quan đến chuyển giao nhiệm vụ, phân cấp, tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và phương thức quản trị. Vì vậy, điều cần thiết là tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, thay vì dành thêm nguồn lực cho một quá trình sắp xếp, chuyển giao mới.

Điểm nghẽn không nằm ở diện tích hay địa giới

Theo dữ liệu khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM, những điểm nghẽn chủ yếu xuất phát từ hiệu quả vận hành, chưa cho thấy nguyên nhân chính nằm ở diện tích hay địa giới hành chính.

Qua rà soát của UBND TPHCM, từ ngày 1-7-2025 đến nay, thành phố đã phân cấp, ủy quyền trên 9 lĩnh vực (với hơn 1.000 nhiệm vụ) cho các sở, ngành và UBND cấp xã, qua đó tăng tính chủ động và trách nhiệm của cơ sở. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, văn bản điện tử, chữ ký số và dịch vụ công trực tuyến đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thời gian đi lại và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Bộ máy hành chính cũng từng bước chuyển từ quản lý theo chiều dọc sang quản trị địa phương, theo hướng “gần dân - sát dân - phục vụ người dân tốt hơn”.

Trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ cơ sở, tổng hợp đánh giá của các cơ quan chức năng và xem xét thực tiễn vận hành bộ máy ở các địa phương, ngày 11-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Kết luận số 1338-KL/TU thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TPHCM trong thời điểm hiện nay. Kết luận cũng nêu rõ, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã. Cùng với đó, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương trong Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2026 cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền của thành phố.

TPHCM có 54 xã, phường, đặc khu không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15. Để có cơ sở xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn của TPHCM, Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM kiến nghị phải dựa trên cơ sở sơ kết 2 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sơ kết 1 năm thực hiện Luật Phát triển đô thị; kết quả bước đầu thực hiện Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của 168 đơn vị cấp xã trong điều kiện mới…

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NHÓM PV