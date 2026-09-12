Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Tối 11-9 (giờ Paris), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp; cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại Sân bay Orly, Paris. Ảnh: TTXVN

*Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, ngày 11-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, mời Chủ tịch Thượng viện Pháp sớm thăm lại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Pháp, trong đó có sự quan tâm của Chủ tịch Gérard Larcher và đóng góp của Thượng viện, Quốc hội và các nghị sĩ Pháp, nhất là kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2026 - 2028; triển khai Tuyên bố chung về nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp; thúc đẩy các dự án chiến lược, mang tính biểu tượng về kinh tế - thương mại - đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ về hàng không - vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác; mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); Pháp tiếp tục phát huy vai trò trong EU, ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam - EU và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề về “thẻ vàng” IUU, danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Pháp và các nghị sĩ Nghị viện Pháp quan tâm, thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Gérard Larcher đánh giá hai nước còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác, nhất là trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hàng không - vũ trụ, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU.

Chủ tịch Thượng viện Pháp khẳng định cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVIPA; có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam cũng như danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Hai lãnh đạo đánh giá cao vai trò cầu nối của các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, góp phần tăng cường trao đổi, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc, trao đổi và phát huy vai trò trong việc triển khai các nội dung hợp tác của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò của hợp tác địa phương - một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam – Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 13 tại Pháp trong năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa các địa phương, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân

Về cộng đồng người Việt, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ngày càng phát triển và hội nhập tốt với sở tại, không chỉ tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội Pháp mà còn đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Pháp.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

TTXVN