TPHCM gửi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy

Người dân làm hồ sơ thủ tục hành chính tại UBND quận 12. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trước khi sắp xếp, UBND TPHCM có 21 cơ quan chuyên môn. Sau khi sắp xếp còn 15 cơ quan chuyên môn và Sở An toàn thực phẩm TPHCM thí điểm thành lập theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội. Thành phố đã giảm 5 cơ quan (giảm 23,8%), giảm các tổ chức bên trong của 16 sở với tỷ lệ bình quân 18,8%; cấp trưởng giảm 5 người (giảm 23,8%), dự kiến số lượng cấp phó giảm 20/73 người (giảm 27,4%).

Công an TPHCM tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ Sở LĐTB-XH, Sở Tư pháp, Sở GTVT, Sở TT-TT. Cụ thể, về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; quản lý an toàn, an ninh thông tin mạng.

Thành phố sắp xếp 8 cơ quan hành chính khác thành 4 cơ quan, giảm 4 cơ quan (giảm 50%); giảm các tổ chức bên trong của 3 cơ quan hành chính khác với tỷ lệ bình quân 30,1%.

TPHCM cũng sắp xếp 35 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM còn 32 đơn vị. Tính chung 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, TPHCM có tổng cộng 288 cơ quan, giảm 64 cơ quan (giảm 22,2%); cấp trưởng giảm 64 người và cấp phó giảm 128/576 người, tương ứng tỷ lệ giảm 22,2%.

Thời gian tới, UBND TPHCM tiếp tục tập trung rà soát, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị theo quy định. Rà soát, tham mưu bãi bỏ, điều chỉnh các quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND, UBND TPHCM, HĐND TPHCM không còn phù hợp với quy định và tình hình thực tiễn sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bên cạnh đó, chủ động thực hiện, xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để sớm ổn định tổ chức bộ máy đi vào hoạt động, đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao phụ trách.

Ngoài ra, để đảm bảo tính đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ, các bộ chuyên môn sớm ban hành quy định hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính khác tại địa phương.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quyết định hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM thành Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM; giải thể Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam TPHCM.

ĐÔNG SƠN