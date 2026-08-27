TPHCM: Can thiệp tim bào thai nhỏ nhất từ trước đến nay thành công

Ngày 27-8, Sở Y tế TPHCM cho biết, ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 tại TPHCM.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp tim bào thai cho thai phụ tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM)

Đây cũng là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất được can thiệp, khi thai nhi mới 26 tuần 1 ngày và buồng thất phải rất nhỏ, “cửa sổ vàng” can thiệp đang thu hẹp nhanh.

Thai phụ sinh năm 2000, từ Hà Nội, mang thai lần 3, thụ thai tự nhiên. Ở tuần thai 23 tuần 5 ngày, siêu âm tim thai phát hiện bệnh tim bẩm sinh nặng: không lỗ van động mạch phổi - vách liên thất kín. Tình trạng này khiến dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi bị bít kín, nguy cơ thất phải ngày càng kém phát triển.

Sau gần 3 tuần theo dõi, các bác sĩ ghi nhận thiểu sản thất phải tiếp tục tiến triển, không có dòng máu xuôi chiều qua van động mạch phổi và hở van ba lá nặng. Hồ sơ cũng được tham vấn các chuyên gia quốc tế tại Áo và Ý, thống nhất cần can thiệp sớm.

Ngày 26-8, sau hội chẩn khẩn, 5 ê-kíp chuyên môn của hai bệnh viện gồm can thiệp bào thai, thông tim, sơ sinh, gây mê hồi sức và phẫu thuật sản khoa phối hợp thực hiện nong van động mạch phổi bào thai.

Trong hơn 2 giờ, dưới hướng dẫn liên tục của siêu âm, các bác sĩ đưa kim xuyên qua thành bụng, tử cung và thành ngực thai nhi để tiếp cận buồng thoát thất phải. Hệ thống dây dẫn và bóng nong được đưa qua vị trí van động mạch phổi bị bít kín. Sau nong, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi được tái lập rõ.

Trong quá trình rút dụng cụ, thai nhi xuất hiện tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim. Ê-kíp phát hiện ngay trên siêu âm và chọc hút khoảng 3 ml máu để giải áp. Sau xử trí, nhịp tim thai ổn định ở mức 159 lần/phút, cơ tim co bóp tốt.

Khoảng 4 giờ sau can thiệp, thai phụ ổn định, không đau bụng, không gò tử cung, không ra huyết âm đạo. Siêu âm tiếp tục ghi nhận dòng máu qua van động mạch phổi được duy trì tốt.

Ekip bác sĩ can thiệp bào thai cho thai phụ tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM)

Theo các bác sĩ, mục tiêu của nong van động mạch phổi bào thai không chỉ là tạo lại dòng máu qua van bị bít kín mà quan trọng hơn là ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình thiểu sản thất phải, tạo điều kiện để buồng thất phải tiếp tục phát triển trong những tuần còn lại của thai kỳ, qua đó tăng cơ hội hướng đến tuần hoàn hai thất sau khi trẻ chào đời.

Thai kỳ sẽ tiếp tục được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 phối hợp theo dõi chặt chẽ. Đây là ca can thiệp tim bào thai xuyên tử cung thứ 15 được thực hiện tại TPHCM, đồng thời đánh dấu sự phối hợp chuyên sâu giữa Trung tâm Can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Trung tâm Can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 trong điều trị bệnh lý ngay từ khi trẻ còn trong bụng mẹ.

THÀNH SƠN