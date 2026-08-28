Cúm tác động âm thầm nguy hiểm ở người cao tuổi

"Cúm vẫn đang bị xem nhẹ và bị nhầm lẫn với tình trạng cảm thông thường. Tuy nhiên, trong khi cảm cúm có thể tự hết, thì cúm lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong trên toàn cầu và gây quá tải cho hệ thống y tế. Bất kỳ ai cũng có thể mắc cúm, nhưng người cao tuổi là một trong những nhóm dân số đối mặt với nguy cơ cao gặp các biến chứng nặng và có thể tử vong do cúm”.

Đó là thông tin được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo thông tin về gánh nặng bệnh tật nếu mắc cúm ở người cao tuổi và giải pháp do Hội Lão khoa Việt Nam tại Hà Nội vừa phối hợp với Sanofi Việt Nam tổ chức vừa qua.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, 70% số ca nhập viện do cúm và 85% số ca tử vong do cúm đều thuộc nhóm người cao tuổi. Không chỉ gây tổn thương hô hấp, cúm còn dẫn đến một loạt những biến cố cấp tính ở người cao tuổi như: tăng 10 lần nguy cơ đau tim, nhồi máu cơ tim cấp; tăng 24% tỷ lệ nhập viện do suy tim; tăng 8 lần nguy cơ đột quỵ; tăng 74% các biến cố đường huyết bất thường; 23% người bệnh rơi vào tình trạng suy giảm hoặc mất khả năng sinh hoạt tự chủ.

Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới và đang đối mặt với gánh nặng lớn từ các bệnh mạn tính. Theo thống kê, đột quỵ, bệnh mạch vành, bệnh phổi mạn tính và đái tháo đường là bốn nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước ta.

Các chuyên gia chia sẻ về gánh nặng bệnh tật nếu mắc cúm ở người cao tuổi

Đáng lo ngại, cúm được ghi nhận là yếu tố thúc đẩy cả bốn tình trạng trên diễn tiến nặng, có thể dẫn đến nhập viện; ước tính mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 34.500 trường hợp người trên 65 tuổi nhập viện do các nhiễm trùng hô hấp cấp tính liên quan đếncúm.

Mặc dù, cúm là nguyên nhân làm tăng nguy cơ nhập viện và tử vong, nhưng tỷ lệ bao phủ vaccine ở người cao tuổi vẫn thấp đáng báo động, khiến nhóm dân số yếu thế này rơi vào “khoảng trống bảo vệ” trước các biến cố sức khỏe hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Theo PGS-TS-BS Vũ Thị Thanh Huyền, Tổng thư ký Hội Lão khoa Việt Nam, tuy chưa có dữ liệu thống kê chính thức từ cơ quan quản lý, nhưng dựa vào số lượng vaccine cúm đã được tiêm trong năm 2023, ước tính tỷ lệ bao phủ vaccine cúm ở người cao tuổi tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 5%

Việc bác sĩ chủ động tư vấn về giải pháp phòng ngừa cúm cho người cao tuổi bằng tiêm chủng sẽ là chìa khóa giúp từng bước phòng ngừa hiệu quả các biến cố nghiêm trọng do cúm, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 tỷ người nhiễm cúm, 5 triệu ca bệnh diễn tiến nặng và ước tính có 650.000 ca tử vong do các bệnh hô hấp liên quan đến cúm. Đáng chú ý, Đông Nam Á hiện được xem là vùng trọng điểm cho sự xuất hiện và lây lan toàn cầu của các chủng virus cúm mới, giữ vai trò đặc biệt đối với an ninh y tế cúm toàn cầu. Nguyên nhân do, khu vực này sở hữu mật độ dân số cao, vị trí địa lý trải dài qua 2 bán cầu kết hợp cùng điều kiện khí hậu đa dạng biến khu vực này có thể trở thành một khu vực địa lý có thể chịu ảnh hưởng nặng bởi cúm.

THÀNH AN