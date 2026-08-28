Hai bệnh viện "bắt tay" cứu bệnh nhân thoát cửa tử

Một thanh niên 27 tuổi bị viêm cơ tim cấp, nhịp tim chỉ còn 30 lần/phút vừa được các bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) phối hợp hội chẩn từ xa, cấp cứu và đặt máy tạo nhịp tạm thời kịp thời.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh nhân là anh N.H.T. (27 tuổi, phường Thuận An, TPHCM). Trước nhập viện 2 ngày, bệnh nhân đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ.

Bệnh nhân được xử trí cấp cứu thành công, thoát cửa tử.

Ngày 22-8, anh T. đột ngột ngất xỉu và được đưa vào Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An. Tại đây, bệnh nhân được ghi nhận block nhĩ thất độ 3, nhiều khoảng vô tâm thu (hệ thống điện của tim ngừng hoạt động), tần số tim khoảng 30 lần/phút, huyết áp tụt. Ê-kip cấp cứu nhanh chóng xử trí bằng atropin và adrenaline.

Nhận định đây là tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An đã hội chẩn từ xa với ê-kip chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định xử trí tại chỗ bằng thuốc vận mạch nâng nhịp tim và huyết áp. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Hai cơ sở y tế phối hợp cứu sống thành công nam thanh niên bị viêm cơ tim.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh nhân vẫn xuất hiện nhiều khoảng vô tâm thu, gây mất ý thức thoáng qua. Tính mạng người bệnh bị đe dọa.

Trước tình trạng rối loạn nhịp nghiêm trọng, ê-kip bác sĩ nhanh chóng đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cấp cứu. Một điện cực tim được đưa từ tĩnh mạch vào trong buồng tim phải, kết nối máy tạo nhịp bên ngoài để kích thích nhịp tim, nâng nhịp tim từ 30 chu kỳ/phút lên 80 chu kỳ/ phút.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tim cấp kèm block nhĩ thất độ 3. Sau một tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục nhịp tim, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt và xuất viện.

Theo BSCK2 Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc kết nối chuyên môn giữa Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Từ cấp cứu ban đầu, hội chẩn từ xa đến chuyển tuyến và can thiệp chuyên sâu, quá trình phối hợp được triển khai liên tục, góp phần nâng cao khả năng xử trí kịp thời đối với những trường hợp cấp cứu nặng.

Hoạt động được triển khai theo Quyết định số 3412/QĐ-SYT ngày 17/7/2026 của Sở Y tế TPHCM về việc phân công Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức hỗ trợ phát triển chuyên môn cho Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An. Theo đó, hai đơn vị phối hợp trong đào tạo, hội chẩn, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình chuyên môn, từng bước củng cố năng lực khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở, giảm chuyển tuyến không cần thiết và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

GIAO LINH