TPHCM: Hỗ trợ máy móc, thiết bị cho các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ thủy sản

Ngày 9-12, Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) phối hợp với Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật TED tổ chức lễ bàn giao dụng cụ tách hàu, máy hút chân không, máy sục khí, máy phun xịt nước, bồn chứa nước, máy rửa hàu cho Hợp tác xã thủy sản Như ý Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM) với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM bàn giao máy móc, thiết bị hỗ trợ cho Hợp tác xã thủy sản Như ý Long Sơn

Cùng ngày, Hợp tác xã nước mắm cá cơm nguyên chất Hải Đăng (phường Phước Thắng, TPHCM) cũng được nhận hệ thống thiết bị lắp đặt trong nhà kính tiệt trùng đóng chai, máy lọc, bồn nhựa… với tổng trị giá hơn 113 triệu đồng.

Đây là 2 doanh nghiệp được hỗ trợ theo Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (Nghị quyết 21) về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, đã có 7 hợp tác xã và doanh nghiệp được nhận hỗ trợ mô hình liên kết điểm trong năm 2025 trên địa bàn TPHCM. Tham gia mô hình liên kết điểm, các HTX, doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hỗ trợ máy móc thiết bị, hạ tầng phục vụ liên kết; vật tư phân bón, thức ăn; quảng bá thương hiệu; đánh giá, chứng nhận VietGAP, GlobalGAP…

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM kiểm tra các thiết bị để bàn giao cho các hợp tác xã

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM cho biết, thời gian qua, việc hỗ trợ máy móc, thiết bị, vật tư theo Nghị quyết 21 đã tạo ra giá trị gia tăng, tăng chất lượng cho sản phẩm, tạo ra sản phẩm xuất khẩu chất lượng, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân nông thôn… Nhờ sự liên kết giữa các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và doanh nghiệp thu mua sẽ cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng và có giá trị cao.

Với mô hình này sẽ góp phần hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tăng quy mô sản xuất hàng hóa và có thể áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, hiện đại, đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Đồng thời các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thu mua có thể tổ chức sản xuất theo hợp đồng, tránh tình trạng "được mùa, mất giá".

Theo một đại diện các hợp tác xã cho biết, việc hỗ trợ theo Nghị quyết 21 đã phần nào giúp các hợp tác xã tiếp tục triển khai việc liên kết nuôi trồng, chế biến, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đem lại năng suất, lợi nhuận cao gấp nhiều lần. Các hợp tác xã mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước để phát triển bền vững.

Được biết, trong năm 2025, Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM thực hiện hỗ trợ máy móc, thiết bị theo Nghị quyết 21 cho 3 hợp tác xã và 4 doanh nghiệp đang triển khai thực hiện mô hình liên kết điểm, với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

