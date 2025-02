TPHCM: Hướng dẫn khai thác tài sản công trong trường học

Học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1) sử dụng suất ăn bán trú tại đơn vị trường học

Theo đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản công được sử dụng để phục vụ trực tiếp cho các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; không lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; không báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định khai thác tài sản.

Đối với tài sản công phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; không lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khai thác tài sản trình người đứng đầu quyết định.

Danh mục tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được khai thác gồm:

- Nhà ở công vụ.

- Quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền phần mềm ứng dụng.

- Cơ sở dữ liệu.

- Tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quy định tại các khoản 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b Điều 41b Nghị định số 151/2017/NĐ- CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 114/2024/NĐ-CP).

- Tài sản là di tích lịch sử - văn hóa, di tích lịch sử gắn với đất thuộc đất xây dựng công trình sự nghiệp; phòng truyền thống của đơn vị.

- Tài sản khác được khai thác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, đối với việc khai thác tài sản phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập tự quản lý, sử dụng để cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Giá dịch vụ được thực hiện theo quy định của Nhà nước (dịch vụ thuộc trường hợp giá dịch vụ do Nhà nước định giá) hoặc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định theo quy định về xác định giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách Nhà nước (dịch vụ không thuộc trường hợp giá dịch vụ do Nhà nước định giá).

Người đứng đầu quyết định việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khai thác theo hình thức đấu thầu/đấu giá và quyết định giá gói thầu/giá khởi điểm để tổ chức đấu thầu/đấu giá.

Đặc biệt, việc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng vị trí tại cơ sở hoạt động sự nghiệp để lắp đặt máy rút tiền tự động, lắp đặt, xây dựng công trình viễn thông được thực hiện theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với tổ chức, cá nhân có nhu cầu và ký kết hợp đồng làm cơ sở thực hiện.

Số tiền thu được từ khai thác tài sản công, sau khi trừ các chi phí liên quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính, phần còn lại là nguồn thu của đơn vị được quản lý, sử dụng theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính...

THU TÂM