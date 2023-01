TPHCM kéo giảm tình hình tội phạm trong dịp tết

Ngày 27-1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán 2023, Công an TPHCM đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân Quý Mão 2023 và thông tin tình tình an ninh trật tự trên địa bàn trong 7 ngày nghỉ tết.

Công an TPHCM cho biết, trong 7 ngày tết, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo và giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống phức tạp, các tụ điểm gây mất an ninh trật tự.

Cụ thể, TPHCM xảy ra 37 vụ phạm pháp hình sự, giảm 24 vụ (tương đương 39,34%) so với cùng kỳ năm 2022; 11 vụ tai nạn giao thông, giảm 14 vụ so với cùng kỳ; xảy ra 3 vụ cháy, không thiệt hại về người, giảm 2 vụ so với cùng kỳ.

Thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; luôn nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án để giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Dịp này, có 20 tập thể và 21 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND TPHCM và Công an TPHCM về thành tích suất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.