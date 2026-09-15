Kinh tế

Vĩnh Long: 286 tàu cá mất kết nối hệ thống giám sát trong 8 tháng đầu năm 2026

SGGPO

Ngày 15-9, Đoàn công tác Bộ NN-MT do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác chống khai thác IUU.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, địa phương đã hoàn thành 15/16 nhiệm vụ được giao, đạt 93,75%. Nhiệm vụ còn lại là đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng cá Định An.

Hiện Vĩnh Long quản lý 4.550 tàu cá. Trong đó, 4.475 tàu từ 6m trở lên còn hạn giấy phép khai thác. Toàn bộ đội tàu đã được đánh dấu, viết số đăng ký theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn 75 tàu quá hạn giấy phép khai thác, 103 tàu cá hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các phương tiện không đủ điều kiện được yêu cầu neo đậu tại bờ, không ra khơi và tiếp tục được theo dõi.

Công tác giám sát hành trình duy trì 24/7. Từ đầu năm 2026 đến ngày 31-8, cơ quan chức năng phát hiện 286 tàu mất kết nối hệ thống giám sát tàu thuyền (VMS) từ trên 6 giờ đến dưới 10 ngày. Qua xác minh, các tàu đều báo vị trí định kỳ và khôi phục tín hiệu trước thời hạn 10 ngày. Địa phương phát hiện 2 tàu có hành vi khai thác vượt ranh giới; một trường hợp bị xử phạt 116 triệu đồng, trường hợp còn lại đang xác minh.

Vĩnh Long xác định còn khoảng 30-50 tàu thường xuyên hoạt động gần đường ranh giới ở vùng biển phía Nam và Tây Nam, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong khi đó, khoảng 2.223 tàu ven bờ chủ yếu là phương tiện nhỏ, từ 6m đến dưới 12m, đang gặp khó khi cập 5 cảng cá loại II để bốc dỡ hàng hóa.

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Đoàn công tác Bộ NN-MT do Thứ trưởng Võ Văn Hưng làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác chống khai thác IUU

Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng yêu cầu Vĩnh Long không chủ quan, phải quản lý được thông tin từng tàu, nhất là phương tiện không đủ điều kiện, mất kết nối VMS và nhóm có nguy cơ cao. Công tác chống IUU phải dựa trên dữ liệu, minh bạch và kiểm chứng được kết quả.

Theo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, chống IUU không chỉ để đáp ứng khuyến nghị của Ủy ban châu Âu mà phải gắn với mục tiêu phát triển thủy sản bền vững, giảm cường độ khai thác, tăng nuôi trồng, chuyển đổi nghề và tạo sinh kế ổn định cho ngư dân.

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Từ khóa

tàu cá IUU

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