Việt Nam - Áo kết nối đầu tư, đưa hợp tác đi vào chiều sâu

Chiều 14-9-2026 (giờ địa phương), tại Vienna (Cộng hòa Áo), Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và các cơ quan, đối tác phía Áo tổ chức Tọa đàm “Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo”.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Đại diện Cộng hòa Áo là bà Barbara Eibinger-Miedl, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Cộng hòa Áo; ông Philipp Agathonos, Đại sứ Áo tại Việt Nam; cùng đại diện Cơ quan Quản lý thị trường tài chính Áo (FMA), Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Liên bang Áo, các ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp.

Đại biểu 2 nước tham dự tọa đàm. Ảnh: UBCKNN cung cấp

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Từ 21-9-2026, cổ phiếu Việt Nam sẽ góp mặt trong các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị hai bên tập trung vào 3 hướng hợp tác. Ảnh: UBCKNN cung cấp

Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách, hướng tới chuẩn mực cao hơn, nâng cao tính minh bạch, an toàn và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Tọa đàm là cơ hội để các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể. Ảnh: UBCKNN cung cấp

Về quan hệ kinh tế song phương, Việt Nam - Áo có nhiều điều kiện để đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Nhờ động lực từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), kim ngạch thương mại hai nước đạt khoảng 2,5-2,7 tỷ USD.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong ASEAN. Áo hiện có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 150 triệu USD, cùng khoảng 60 doanh nghiệp có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 150 triệu EUR được Bộ Tài chính 2 nước ký tháng 6-2025, tiếp tục tạo nền tảng triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị hai bên tập trung vào 3 hướng hợp tác: thúc đẩy phê chuẩn đầy đủ Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo khuôn khổ pháp lý ổn định, dài hạn; khuyến khích các tập đoàn tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính Áo tham gia thị trường tài chính Việt Nam, trong đó có vai trò nhà đầu tư chiến lược; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và kinh tế tuần hoàn.

Bà Barbara Eibinger-Miedl, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Cộng hòa Áo, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ 2 nước. Ảnh: UBCKNN cung cấp

Bà Barbara Eibinger-Miedl, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Cộng hòa Áo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Áo. Lãnh đạo Bộ Tài chính Áo nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, hai nước còn tiềm năng lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Bà Barbara Eibinger-Miedl mong muốn các cơ quan và doanh nghiệp hai bên tiếp tục đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành thêm nhiều dự án hợp tác cụ thể.

NHUNG NGUYỄN