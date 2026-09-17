Hơn 51.800 doanh nghiệp TPHCM gia nhập và quay trở lại thị trường

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 51.800 doanh nghiệp tại TPHCM gia nhập và quay trở lại thị trường, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khoảng 43.100 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 24,4%, cho thấy áp lực duy trì hoạt động vẫn lớn.

Ngày 17-9, Sở Công thương TPHCM tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hội, hiệp hội về tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất công nghiệp, thương mại 8 tháng đầu năm và định hướng quý IV-2026; trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách.

Theo sở, các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại tiếp tục tăng khá: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,18%; doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 617.000 tỷ đồng, tăng 17,2%; xuất khẩu tăng 7,8%.

Dù vậy, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng nhanh hơn số gia nhập và quay trở lại. Tính bình quân, cứ 10 doanh nghiệp gia nhập, trở lại thị trường thì có hơn 8 doanh nghiệp rút lui.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết sở sẽ lắng nghe khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp, hội, hiệp hội; tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố. Với nội dung vượt thẩm quyền, sở cùng doanh nghiệp tổng hợp, kiến nghị Trung ương tháo gỡ.

Một vấn đề được đặt ra là khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND. TPHCM đã dành nguồn lực hàng ngàn tỷ đồng nhưng hiện mới có 2 hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Theo lãnh đạo sở, cần làm rõ những điểm nghẽn khiến doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách, trong bối cảnh chi phí vốn còn gây áp lực lên đầu tư, sản xuất.

Sở Công Thương TPHCM tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn với các hiệp hội doanh nghiệp. Ảnh: ÁI VÂN

Những tháng cuối năm, ngành công thương xác định thị trường nội địa là một trong những động lực tăng trưởng trực tiếp, còn xuất khẩu tiếp tục hỗ trợ đầu ra cho sản xuất. Từ tháng 11 đến Tết Nguyên đán, thành phố dự kiến triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi, hướng tới tăng doanh thu ít nhất 20% đối với các ngành hàng tham gia trong giai đoạn cao điểm.

Thành phố cũng đẩy mạnh thương mại điện tử, hiện đại hóa hệ thống phân phối, kết nối nguồn hàng TPHCM với các địa phương; triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp chủ lực và tiềm năng giai đoạn 2026-2030 gắn với chính sách hỗ trợ lãi suất.

Các giải pháp tập trung nâng năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách, góp phần củng cố sức khỏe khu vực doanh nghiệp.

MINH XUÂN