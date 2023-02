TPHCM khẩn trương rà soát, giải quyết án tồn đọng, tạm đình chỉ

Các cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng TPHCM đã nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, hạn chế đến mức thấp nhất án bị trả hồ hủy, sửa do lỗi chủ quan. Đồng thời, tập trung thực hiện việc rà soát giải quyết án còn tồn đọng, tạm đình chỉ...

Chiều 15-2, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp TPHCM năm 2022 và triển khai chương trình làm việc năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM chủ trì.

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Nội Chính Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan tư pháp thành phố hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do ngành cấp trên giao, các nội dung được phân công trong chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM năm 2022. Qua đó góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn TPHCM.

Các cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp của TPHCM tiếp tục quan tâm thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức; duy trì nề nếp việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm.

Đồng thời, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị gắn với tinh thần cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai, hạn chế đến mức thấp nhất án bị trả, hủy, sửa hồ sơ do lỗi chủ quan.

Ngoài ra, tập trung thực hiện việc rà soát giải quyết án còn tồn đọng, tạm đình chỉ; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, trại tạm giam, nhà tạm giữ, kho vật chứng, mua sắm trang thiết bị làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Năm qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ; qua đó đã thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ do ngành cấp trên giao. Trong đó, tỷ lệ kiến nghị trong công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự của VKSND hai cấp đạt 100%; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án dân sự đạt 91,5% (vượt 21,5%); tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động đạt 81% (vượt 11%) chỉ tiêu Quốc hội đặt ra. Cục Thi hành án dân sự TPHCM thi hành xong về việc và tiền vượt chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM đánh giá còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Trong đó, công tác thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ chưa đạt chỉ tiêu được giao. Một số vụ việc thi hành án kéo dài, số tiền phải thi hành án lớn, tài sản có vướng mắc về pháp lý, tài sản hình thành trong tương lai…