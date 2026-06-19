TPHCM: Khởi tố gần 200 bị can trong các vụ bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can liên quan các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng để chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng của người dân.

Công an TPHCM khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can vụ án mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Clip CACC

Sáng 19-6, Công an TPHCM công bố thông tin về kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố.

Công an TPHCM tổ chức công bố thông tin kết quả đấu tranh vụ án

Công an TPHCM tổ chức công bố thông tin kết quả đấu tranh vụ án

Qua rà soát, xác minh và tiếp nhận tố giác của người dân, từ ngày 10-6, Công an TPHCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, và công an các địa phương đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Công an TPHCM tống đạt quyết định khởi tố các vụ án, khởi tố bị can

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng tổ chức hoạt động bài bản, chuyên nghiệp; lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp để lừa đảo khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp quảng bá gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng. Để tạo lòng tin, các đối tượng đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp; đồng thời thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận khách hàng có điều kiện kinh tế, nhất là người trung niên và người cao tuổi.

Một hợp đồng trong vụ án

Các đối tượng thường mời khách tham gia chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí để đưa đến trụ sở công ty tư vấn. Tại đây, nhân viên đưa ra cam kết hoàn vốn, sinh lời, chuyển nhượng có lợi nhuận cao và thúc ép khách ký các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi.

Nhiều trường hợp còn được hướng dẫn vay ngân hàng để tiếp tục nộp tiền. Khi có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm nhiều loại phí khác nhau.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi làm việc của các công ty liên quan

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi làm việc của các công ty liên quan

Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

MẠNH THẮNG