Khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan đến chiêu trò lừa đảo "Sở hữu kỳ nghỉ"

Thông tin được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, chiều 17-6.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, nhóm này đã giăng bẫy chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại, thông qua các giao dịch mua bán và đặt cọc chuyển nhượng.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Cụ thể, nhóm lập ra các công ty ma, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà để mời nạn nhân đến các hội thảo nhận voucher du lịch tại khách sạn 4 sao miễn phí, kèm theo lời hứa hẹn không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt. Tại đây, nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu những gói "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.

Bằng những lời cam kết về khả năng sinh lời cao nếu chuyển nhượng lại, nhân viên tư vấn đưa ra các chính sách giảm giá "ảo" nhằm ép khách hàng ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Cơ quan công an xác định, những cam kết này không hề tồn tại trên giấy tờ và chưa từng có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như đã hứa. Sau khi đã cầm tiền, lãnh đạo và nhân viên công ty tìm mọi lý do để trốn tránh trách nhiệm.

Đại diện viện kiểm sát và cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai các bị can. Ảnh: CACC

Nhóm này còn lập ra các công ty môi giới mới, sử dụng tên giả và "sim rác" để tiếp tục liên hệ lại với những khách hàng đang bế tắc vì muốn sang nhượng hợp đồng.

Để đánh vào lòng tham, nhóm này đưa ra những con số lợi nhuận không tưởng như: một hợp đồng trị giá 200 triệu đồng được cam kết thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí lên đến 10 tỷ đồng nếu giao cho nhóm chuyển nhượng. Muốn nhận được số tiền này, khách hàng phải nộp các khoản phí đặt cọc đảm bảo, phí nâng cấp dịch vụ hoặc phải mua thêm một hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Trong khi nhân viên hứa hẹn giao dịch sẽ xong trong vòng 1 tháng đến 1,5 tháng, thì hợp đồng môi giới lại "cài cắm" thời hạn lên đến 10 năm, nhằm chặn đứng mọi nỗ lực hủy hợp đồng hay đòi bồi thường từ khách hàng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Cơ quan công an bước đầu xác định, số tiền lừa được không dùng để thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển nhượng nào, mà bị đem đi chia hoa hồng (từ 2 đến 12%), trả lương nhân viên và tiêu xài cá nhân.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Công an TP Hà Nội đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, tạm giữ 7 xe ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, tiếp tục khởi tố các bị can liên quan và nỗ lực thu hồi tài sản để trả lại cho các bị hại.

ĐỖ TRUNG