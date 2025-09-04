TPHCM: Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT diễn ra trong ngày 17 và 18-9

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức thi chọn đội tuyển học sinh giỏi năm học 2025-2026.

Theo đó, kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi THPT năm học 2025-2026 ở TPHCM sẽ diễn ra trong hai buổi sáng 17 và 18-9-2025.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, nội dung dạy học các môn chuyên cấp THPT và chương trình nâng cao. Thời gian làm bài thi tất cả các môn là 180 phút.

Học sinh được chọn một trong các môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 10, lớp 11, lớp 12 năm học 2025-2026, có kết quả học tập và rèn luyện của năm học 2024-2025 từ khá trở lên.

Học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán của TPHCM năm học 2024-2025

Trong đó, tại khu vực 1 (TPHCM trước đây) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), các trường chuyên và các trường có lớp chuyên cử tối thiểu 50% học sinh của các lớp chuyên dự thi theo môn chuyên đang học; các trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT cử tối đa 5 học sinh dự thi của mỗi môn thi.

Riêng khu vực 2 (tỉnh Bình Dương trước đây), học sinh đã được tuyển chọn qua vòng 1 vào tháng 2-2025 do Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương (trước đây) tổ chức.

Theo đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh được chọn vào đội dự tuyển sẽ tham gia ôn tập và bồi dưỡng theo khung thời gian và hướng dẫn của sở. Sau khi kết thúc thời gian bồi dưỡng, học sinh sẽ dự thi vòng 2. Căn cứ vào kết quả thi vòng 2, Sở GD-ĐT sẽ xét chọn học sinh từ đội dự tuyển vào đội tuyển chính thức của thành phố.

Các học sinh lớp 12 trong đội tuyển chính thức sẽ được công nhận đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026 (giải Nhất).

Được biết, kỳ thi trên nhằm tuyển chọn học sinh tiêu biểu của các trường THPT để thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2025-2026.

Về địa điểm tổ chức, các thí sinh sẽ làm bài thi tại 3 khu vực: Khu vực 1: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) và Trường THPT Marie Curie (số 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa). Khu vực 2: Trường THPT chuyên Hùng Vương (số 593 đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một). Khu vực 3: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng).

THU TÂM