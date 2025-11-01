TPHCM: Nhiều nông dân trẻ vươn lên làm tỷ phú

Tại vùng nông thôn TPHCM, nhờ mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vườn cây, nhà xưởng, một số nông dân trẻ đã trở thành tỷ phú.

Trồng bưởi da xanh, thu tiền tỷ

Mới 32 tuổi, nông dân trẻ Hồ Hoàng Kha (phường Tân Thành, TPHCM) đã được bầu làm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bưởi da xanh Sông Xoài.

Nông dân trẻ Hồ Hoàng Kha bên vườn bưởi trái vụ đang cho thu hoạch

Học hết lớp 12, trong khi bạn bè chuẩn bị bước vào đại học, Kha lại loay hoay chưa định hướng được tương lai. Biến cố gia đình khiến giấc mơ giảng đường của chàng trai sinh năm 1993 dang dở. Được gia đình ủng hộ, anh quyết định quay về tiếp nối nghề trồng bưởi da xanh – cây trồng truyền thống của quê hương. Khi đó, gia đình Kha là hộ nghèo của địa phương, chỉ có 2ha đất trồng bưởi.

Khoảng năm 2011, giá bưởi da xanh ở khu vực Hắc Dịch – Sông Xoài (nay thuộc phường Tân Thành, TPHCM) tăng mạnh, dao động 80.000 - 90.000 đồng/kg. Nhờ 2ha bưởi, gia đình anh thu về khoảng 4 tỷ đồng – số tiền lớn chưa từng có với người trồng bưởi nơi đây.

Anh Hồ Hoàng Kha cùng các xã viên thăm vườn bưởi

Càng gắn bó, Kha càng đam mê với cây bưởi. Cứ nghe ở đâu có lớp học về cây ăn trái, nông nghiệp hữu cơ, anh đều tham gia. Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông là nơi anh thường xuyên lui tới học hỏi các chuyên gia đầu ngành. Nhờ nỗ lực và sức trẻ, anh nhanh chóng trở thành nông dân trồng bưởi có tiếng.

Anh cùng gia đình mở rộng diện tích trồng. Đến nay, anh đang canh tác 32ha bưởi da xanh, trong đó 10ha thuộc sở hữu, phần còn lại thuê lại của người dân. Mỗi năm, vườn bưởi mang về cho anh Kha khoảng 8 tỷ đồng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn tích cực chia sẻ kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi với bà con. Khi HTX Bưởi da xanh Sông Xoài được thành lập, anh được tín nhiệm bầu làm Phó Giám đốc và nay là Giám đốc trẻ nhất của HTX.

Sau 12 năm hoạt động, HTX đã có 120 thành viên, với 200ha bưởi, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Năm 2024, HTX xuất khẩu thành công một container bưởi sang thị trường Mỹ.

Anh Hồ Hoàng Kha bên sản phẩm nước bưởi lên men đựng trong chum sành

Đảm nhận vai trò lãnh đạo HTX, anh Kha trăn trở làm sao nâng tầm giá trị cây bưởi:

“Vùng nguyên liệu của quê hương rất dồi dào. Trái bưởi chín, bưởi non, cành, lá… lâu nay bà con bỏ đi. Tôi đã mời các kỹ sư trẻ nghiên cứu, tạo ra sản phẩm từ những phần bỏ đi đó. Năm qua, HTX đã sản xuất thành công nước bưởi lên men, rượu bưởi, tinh dầu, bưởi sấy, trà bưởi, nhang bưởi…”, anh Kha chia sẻ.

Tháng 10-2025, anh Hồ Hoàng Kha vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Ông Lê Minh Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân Thành (TPHCM) nhận xét: “Hội viên Hồ Hoàng Kha là nông dân trẻ nhiệt huyết, luôn chia sẻ kỹ thuật trồng bưởi, hỗ trợ cây giống, vốn và quà cho hộ nghèo, tặng học bổng cho con em hội viên khó khăn. Anh là tấm gương tiêu biểu của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương”.

Nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm

Nông dân Trần Tài (sinh năm 1991, xã Kim Long, TPHCM) cũng là tấm gương trẻ tiêu biểu khi đầu tư 1.300m² nhà xưởng nuôi trồng, chế biến nấm đông trùng hạ thảo.

Anh Trần Tài, nông dân trẻ của xã Kim Long (TPHCM) bên sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo

Khởi nghiệp từ năm 2018, anh Tài chọn hướng đi khác biệt: đưa công nghệ sinh học vào nông nghiệp. Tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ sinh học, anh áp dụng kiến thức vào thực tiễn, xây dựng nhà xưởng đạt chuẩn hữu cơ, đầu tư hệ thống khử trùng tự động, đảm bảo môi trường tối ưu cho nấm phát triển. Tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỷ đồng.

Nhà xưởng được chia thành 3 khu khép kín: sản xuất giống và nuôi trồng; chế biến sản phẩm thô (nấm sấy khô, trà túi lọc); và chế biến sản phẩm giá trị gia tăng (nước chiết xuất, sữa chua đông trùng hạ thảo).

Nhờ quy trình đồng bộ, mỗi tháng anh Tài thu khoảng 50kg nấm sấy khô, bán sỉ 8 triệu đồng/kg, doanh thu 400 triệu đồng. Sản phẩm trà túi lọc đạt 500 hộp/tháng, mang về hơn 140 triệu đồng. Tổng doanh thu hằng năm hơn 6 tỷ đồng.

Nông dân trẻ Trần Tài với nhiều kiến thức, kỹ năng làm nông nghiệp công nghệ cao

Ngoài làm giàu cho bản thân, anh Tài còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động, thu nhập 7 triệu đồng/tháng, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng cho hơn 20 hộ địa phương. Anh sẵn sàng hỗ trợ giống và chia sẻ kinh nghiệm cho hộ khó khăn.

Các sản phẩm mang thương hiệu Vinabiomush như nấm đông trùng hạ thảo khô, trà túi lọc, nước chiết xuất đều đạt OCOP 4 sao, được thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu – khẳng định uy tín và nỗ lực của người nông dân trẻ trong hành trình đưa nông sản Việt vươn xa.

Sản phẩm trà túi lọc đông trùng hạ thảo, nấm đông trùng hạ thảo khô và nước đông trùng hạ thảo do công ty anh Trần Tài sản xuất được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn TPHCM tiêu biểu

ĐỨC TRUNG