TPHCM: Quyết tâm xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy

Chiều 26-6, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nguồn ma túy đi vào TPHCM chủ yếu từ khu tam giác vàng, qua Campuchia, Lào sau đó thẩm lậu qua các tỉnh giáp biên giới vào Việt Nam. Đường khác nữa là từ các nước châu Âu, châu Mỹ... vào TPHCM bằng đường hàng không, dưới dạng “quà biếu” qua chuyển phát nhanh hoặc hàng “xách tay” (thông qua việc lợi dụng người làm dịch vụ giao và chuyển hàng, du học sinh, tiếp viên hàng không) qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ma túy sau khi tập kết về TPHCM được chia nhỏ, cất giấu ở kho hàng, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp “bình phong”; hoặc căn hộ chung cư, nhà trọ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và được tiêu thụ tại thành phố hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba bằng đường hàng không, đường biển.

Bên cạnh phương thức giao dịch ma túy truyền thống, các đối tượng đã kết hợp phương thức thủ đoạn mới, lợi dụng công nghệ, lập các hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi, mua bán ma túy tổng hợp; thanh toán qua ngân hàng, tiền điện tử; sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy.

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng shisha, khí cười, ngụy trang ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử. Hiện nay, TPHCM có 22.714 người nghiện; đang quản lý sau cai 932 người và 3.275 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng của TPHCM phát hiện, khám phá 1.622 vụ, 4.139 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 538 vụ - tăng 1.849 đối tượng) thu giữ hơn 736kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan. Công an khởi tố 1.368 vụ với 2.590 bị can; xử lý hành chính 223 vụ với 1.470 đối tượng.

Trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, công an xác lập đấu tranh, khám phá 274 vụ, bắt 675 đối tượng (so với cùng kỳ tăng 64 vụ - tăng 194 đối tượng); thu giữ hơn 62,3 kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội có liên quan; đã khởi tố 219 vụ với 424 bị can.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo 138... quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống và kiểm soát ma túy. Tính đến hiện tại, 22/22 Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, tội phạm ma túy trên thế giới, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, khó lường. Các đối tượng phạm tội về ma túy trong nước liên kết chặt chẽ với người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài để vận chuyển, mua bán ma túy qua biên giới.

Đồng thời, các đối tượng lợi dụng khoa học công nghệ để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng ngày càng lớn hơn, thủ đoạn tinh vi hơn trên tất cả các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không; tiếp tục xuất hiện các loại ma túy mới với tác hại nghiêm trọng hơn...

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Thiếu tướng Mai Hoàng đề nghị các đơn vị, lực lượng chức năng cần tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy đến tận khu dân cư, các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, lập danh sách theo dõi quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy...

Thiếu tướng Mai Hoàng yêu cầu toàn bộ lực lượng Công an TPHCM cần tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, chú trọng điều tra cơ bản, đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình, “không đi sau tội phạm”; chuyển trạng thái chiến đấu từ “thủ công truyền thống” sang kết hợp ứng dụng công nghệ - thông tin trong quản lý địa bàn, đối tượng.

Dịp này, Công an TPHCM đã trao thư khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

