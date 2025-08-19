TPHCM tạm ngưng thi công đào đường, vỉa hè dịp lễ 2-9

Từ ngày 1-9 đến hết ngày 2-9, tất cả các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngưng thi công.

Nhánh hầm chui HC1 từ cao tốc TPHCM - Long Thành về Mai Chí Thọ dài 760m, 4 làn xe, thuộc dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) hiện cơ bản đã hoàn thiện

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành thông báo về việc quản lý thi công trên các tuyến đường.

Theo đó, từ ngày 1-9 đến hết ngày 2-9, tất cả các công trình có tổ chức đào đường, vỉa hè trong phạm vi hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố sẽ tạm ngưng thi công. Đây là biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất mỹ quan trong những ngày cao điểm lễ.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư các công trình đang thi công khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đào đường, vỉa hè và hoàn tất việc tái lập mặt bằng trước ngày 31-8-2025. Việc này nhằm hạn chế tối đa các đoạn đường bị đào xới, ảnh hưởng đến lưu thông trong dịp lễ.

Các chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất tái lập mặt bằng trước ngày 31-8. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đối với những công trình có rào chắn chiếm dụng mặt đường, Sở Xây dựng cho phép được duy trì hàng rào công trường nhưng phải thu gọn hàng rào, dọn dẹp vệ sinh sạch khu vực thi công, đảm bảo không gây cản trở giao thông, không để tồn đọng rác thải, bùn đất làm mất mỹ quan đô thị.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, đây là chỉ đạo quan trọng nhằm phục vụ người dân và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, tham quan, vui chơi trong dịp lễ Quốc khánh. Đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Việc tạm ngưng thi công trong hai ngày lễ không chỉ giúp đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần tạo diện mạo đô thị xanh – sạch – đẹp, thể hiện hình ảnh một thành phố văn minh, thân thiện, sẵn sàng đón người dân và du khách trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

QUỐC HÙNG