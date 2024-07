TPHCM tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ

Ngày 14-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa có văn bản gửi phòng y tế và trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức về việc tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác tiêm chủng; đề nghị các đơn vị tham mưu UBND quận, huyện, TP Thủ Đức ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác an toàn tiêm chủng trên địa bàn và báo cáo tiến độ kiểm tra bằng văn bản về Sở Y tế định kỳ mỗi tháng (vào ngày cuối cùng của tháng).

Theo Sở Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2024, các địa phương chỉ mới kiểm tra, đánh giá được 160/682 cơ sở (đạt 23,5%), trong đó, 17/22 quận, huyện đã triển khai đánh giá; 4 quận, huyện đã đánh giá trên 50% là Bình Chánh (90,3%), Tân Phú (72%), Bình Thạnh (62,9%), Gò Vấp (51,5%).

Còn 4 quận, huyện chưa kiểm tra là quận 6, quận 11, quận Bình Tân và huyện Nhà Bè.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về hoạt động tiêm chủng trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức chủ trì phối hợp trung tâm y tế trên địa bàn tiếp tục kiểm tra, đánh giá công tác an toàn tiêm chủng đối với các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn theo kế hoạch.

Riêng quận 6, 11, Bình Tân, huyện Nhà Bè phải khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, đánh hoạt động tiêm chủng tại các cơ sở trên địa bàn quản lý, đảm bảo mỗi cơ sở tiêm chủng được đánh giá tối thiểu 1 lần/năm theo bảng kiểm đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn tiêm chủng đã được Sở Y tế ban hành.

Ưu tiên, kiểm tra, đánh giá những cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá và những cơ sở còn tồn tại để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm về các điều kiện an toàn trong tiêm chủng. Đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện tiêm chủng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đoàn kiểm tra phải lập biên bản tạm ngừng hoạt động và báo cáo về Sở Y tế để rút công bố, đảm bảo an toàn người bệnh.

Liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá an toàn tiêm chủng tại các cơ sở thuộc Công ty Cổ phần dược phẩm FPT Long Châu trên địa bàn thành phố, Sở Y tế TPHCM cho biết, qua báo cáo của các phòng y tế, các cơ sở tiêm chủng của FPT Long Châu vẫn duy trì được các điều kiện thực hiện tiêm chủng. Trong đó, một số cơ sở còn một số tồn tại cần khắc phục, như: bố trí cơ sở vật chất chưa phù hợp, đảm bảo quy trình 1 chiều, chưa trang bị máy phát điện dự phòng, thiết bị phòng cháy chữa cháy… Sở Y tế cũng đã có hướng dẫn để cơ sở tiến hành rà soát toàn diện và có ngay điều chỉnh phù hợp và đơn vị đã nghiêm túc thực hiện.

THÀNH SƠN