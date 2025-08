TPHCM thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã

Chiều 6-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông TPHCM và thành lập các Ban An toàn giao thông cấp xã.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao Sở Xây dựng khẩn trương kiện toàn Ban ATGT TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Sở Xây dựng - cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông TPHCM, được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu việc kiện toàn Ban An toàn giao thông TPHCM. Việc kiện toàn phải đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động thông suốt, hiệu quả và thống nhất. Kế hoạch này phải trình UBND TPHCM trước ngày 15-8.

Cùng với đó, UBND các phường, xã và đặc khu (gọi chung là UBND cấp xã) được giao khẩn trương thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành phần ủy viên, cơ quan thường trực và ban hành quy chế hoạt động cho Ban, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Việc thành lập các Ban An toàn giao thông cấp xã phải hoàn thành trước ngày 20-8.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và cơ cấu tổ chức của Ban An toàn giao thông cấp xã, đảm bảo tính thống nhất, không để gián đoạn công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông. Thời hạn hoàn thành hướng dẫn là trước ngày 15-8.

Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ phối hợp và hỗ trợ UBND cấp xã trong toàn bộ quá trình thành lập Ban An toàn giao thông cấp xã, nhằm đảm bảo các Ban này sớm đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.

QUỐC HÙNG