TPHCM: Tội phạm đường phố được kéo giảm sâu dịp tết

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp tết

Ngày 3-2, Công an TPHCM tổ chức gặp mặt và giao ban công tác Công an đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM biểu dương và gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM vì những nỗ lực trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong năm qua và đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM luôn nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng các phương án để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TPHCM tuyên dương, trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác, đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp tết

Trong 9 ngày tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở TPHCM được đảm bảo và giữ vững ổn định; không xảy ra các tình huống phức tạp, các tụ điểm gây mất an ninh trật tự; không xảy ra các vụ trọng án. Tội phạm đường phố được kéo giảm sâu và được khám phá nhanh; tai nạn giao thông kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

Công an TPHCM cũng phối hợp làm tốt công tác chăm lo tết cho cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân, tạo không khí vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

CHÍ THẠCH