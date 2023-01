TPHCM trân trọng sự đóng góp của các cơ quan đại diện nước ngoài

Tham dự buổi gặp gỡ có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM..., cùng trưởng đoàn lãnh sự; các tổng lãnh sự và phu quân; đại diện các cơ quan lãnh sự, văn phòng kinh tế - thương mại - văn hóa, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin những kết quả TP đạt được trong năm 2022, xác định chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”. Theo đó, TP đề ra các chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5%-8%, khu vực dịch vụ chiếm trên 60% GRDP, hoàn thành 100% thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công từ 95% trở lên. TPHCM cũng đặt trọng tâm nghiên cứu, triển khai những giải pháp cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa then chốt nhằm đảm bảo thành phố phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và sẵn sàng tổ chức thí điểm các cơ chế đặc thù được Quốc hội, Chính phủ cho phép.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn đến các tổng lãnh sự, quý vị đại diện cơ quan lãnh sự, văn phòng kinh tế - thương mại - văn hóa, tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đã tham gia tích cực trong việc vun đắp cho quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế của TP trong năm qua, mong rằng với nhiều ý tưởng trong việc kết nối TPHCM, các cơ quan đại diện nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tích cực giúp quảng bá hình ảnh TP và đưa những đối tác tin cậy, có tiềm năng và thiện chí đến TP.

Đại diện cho các cơ quan nước ngoài tại TPHCM, Tổng lãnh sự Singapore Roy Kho Ngee Seng, Trưởng đoàn Lãnh sự, cũng đã gửi lời chúc mừng những thành tựu mà TP đạt được trong năm 2022. Thay mặt lãnh sự đoàn, ông Kho Ngee Seng gửi lời tri ân đến UBND TPHCM, Sở Ngoại vụ TPHCM và các sở, ban, ngành khác trong thành phố vì đã đóng góp và hỗ trợ cho những mối quan hệ và hợp tác về kinh tế của lãnh sự đoàn tại TPHCM. Trong năm 2023, lãnh sự đoàn mong muốn được làm việc chặt chẽ với TPHCM không chỉ trong phát triển kinh tế, mà ở nhiều lĩnh vực khác như: trao đổi văn hóa nghệ thuật, hợp tác giáo dục, quản trị công, y tế, kinh tế xanh, và kinh tế số...