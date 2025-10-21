TPHCM trong nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số quốc gia

Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 21-10, tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, Bộ KH-CN đã công bố kết quả DTI năm 2024.

Theo đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước, thứ 2 là TP Huế, tiếp theo là TP Hải Phòng và TPHCM, khẳng định vị thế tiên phong trong quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chương trình được trực tuyến đến tất cả các tỉnh, thành trên cả nước

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết, kể từ năm 2020, Bộ KH-CN (trước đây là Bộ TT-TT) đã ban hành và triển khai bộ chỉ số DTI để đánh giá mức độ chuyển đổi số ở ba cấp: bộ, tỉnh và quốc gia. DTI là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

DTI cấp quốc gia gồm 12 chỉ số chia thành 3 trụ cột chính: Chính phủ số (400 điểm), Kinh tế số (300 điểm) và Xã hội số (300 điểm), với tổng điểm 1.000. DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột tương tự: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gồm 8 chỉ số chính với 47 chỉ số thành phần.

Trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung (nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số và an toàn thông tin mạng) chiếm phần lớn, bên cạnh nhóm chỉ số hoạt động (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số). DTI cấp bộ gồm 6 chỉ số chính, 31 chỉ số thành phần với tổng điểm 1.000, phản ánh đặc thù từng bộ, ngành trong triển khai chuyển đổi số.

Bộ KH-CN công bố chỉ số DTI 2024 tại sự kiện

Các chỉ số được thu thập và đánh giá hoàn toàn trực tuyến qua hệ thống dti.gov.vn, kết hợp giữa dữ liệu đo lường tự động và báo cáo thống kê có kiểm chứng.

Theo công bố của Bộ KH-CN, DTI năm 2024 đạt 0,7955, tăng 8,6% so với năm 2023 (0,7326). Đáng chú ý, trong năm 2024, Việt Nam đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, đứng thứ 71/193 quốc gia - một bước tiến rõ nét trong tiến trình xây dựng Chính phủ số.

Đối với cấp địa phương, DTI năm 2024 thực hiện theo hai nhóm đánh giá: nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và nhóm 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập).

Theo đó, TPHCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ 4 (sau TP Hà Nội, TP Huế và TP Hải Phòng) trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất.

Chỉ số DTI năm 2024 của Bộ KH-CN đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập)

Việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về DTI 2024 ngay trong năm đầu tiên triển khai mô hình hành chính mới là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị TPHCM. Thành quả này phản ánh rõ định hướng của TPHCM trong việc xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng.

Chỉ số DTI năm 2024 của Bộ KH-CN với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập)

TRẦN BÌNH – BÁ TÂN