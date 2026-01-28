TPHCM: Trường học tổ chức tối thiểu một hội trại trong năm học

Ngày 28-1, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học tăng cường truyền thông về thông điệp của học sinh thành phố và tổ chức tối thiểu một hội trại trong học kỳ 2 năm học 2025-2026.

Học sinh tham gia ngày hội truyền thống 9-1, tại cụm trại Trường THPT Marie Curie

Thủ trưởng các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, đơn vị trường học tăng cường truyền thông về thông điệp của học sinh thành phố với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đến từng học sinh của đơn vị.

Năm học 2025-2026, thông điệp của học sinh thành phố là "Học sinh thành phố làm theo lời Bác - Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai".



Cụ thể, học sinh thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tiếp tục lan tỏa tinh thần "Trường học hạnh phúc".

Để thực hiện thông điệp của học sinh thành phố, mỗi học sinh cam kết thực hiện 5 nhiệm vụ gồm: Thứ nhất, giữ vững niềm tự hào truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam; tích cực tuyên truyền ý nghĩa Ngày truyền thống 9-1; không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Thứ hai, quyết tâm thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xem đó là kim chỉ nam trong học tập, rèn luyện, ứng xử và lối sống hàng ngày; xây dựng nhân cách người học sinh thời đại mới. Thứ ba, xây dựng tình bạn đẹp và các mối quan hệ tích cực trong nhà trường; tôn trọng sự đa dạng và khác biệt; biết lắng nghe, chia sẻ, bao dung; cùng nhau xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thứ tư, rèn luyện và lan tỏa các giá trị sống tích cực gồm: nhân ái, trách nhiệm, chính trực, biết ơn, hợp tác, sáng tạo, tự tin; sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng và người yếu thế. Thứ năm, tích cực tham gia, giới thiệu và lan tỏa các mô hình, hoạt động ý nghĩa của hội trại; chung tay xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp, giữ gìn môi trường, hạn chế rác thải nhựa; góp phần làm đẹp thành phố.

Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các trường học phát thanh hai ca khúc “Khát vọng từ ngọn lửa thiêng” và “Ngôi trường hạnh phúc trên Thành phố Bác Hồ” (sáng tác nhạc sĩ Bùi Anh Tôn) đến với học sinh toàn trường vào các khung giờ phù hợp.

Đặc biệt, hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học chủ động, linh hoạt tổ chức ít nhất một hội trại tại đơn vị (như Hội trại Xuân, Trại 26-3, Trại hè…) từ nay đến khi kết thúc năm học 2025-2026 với yêu cầu đảm bảo an toàn cho học sinh, tổ chức tại trường và không tổ chức cho học sinh ở lại trường qua đêm.

THU TÂM