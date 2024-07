TPHCM: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,68%

Theo đó, toàn thành phố có 84.046 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trong đó có 74.581 thí sinh THPT, 9.465 thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

Theo kết quả được Bộ GD-ĐT công bố ngày 17-7-2024, TPHCM có tỷ lệ học sinh THPT đậu tốt nghiệp đạt 99,68%.

So với 2 năm 2023 và 2022, tỷ lệ này cao hơn 0,02% so với năm 2023 và 0,16% so với năm 2022.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy, TPHCM có tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình môn tiếng Anh cao nhất nước. Đây là năm thứ 8, TPHCM giữ vị trí dẫn đầu điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh.

Ngoài ra, môn Toán cũng có tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình xếp thứ 3 toàn quốc.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TPHCM

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, TPHCM tổ chức 162 điểm thi. Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, gần 3.300 cán bộ, nhân viên làm công tác phục vụ tại các điểm thi.

THU TÂM