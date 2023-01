Trên 25.000 người tham dự lễ hội mai vàng An Nhơn

Theo ông Tiến, lần đầu tiên địa phương này tổ chức lễ hội mai vàng, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng, tham gia. Chủ đề lễ hội năm nay là “An Nhơn – khát vọng tỏa sáng”.

Tại lễ hội có 190 cây mai có thế độc đáo được các nghệ nhân, người thợ An Nhơn trưng bày tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn. Theo thể lệ, 190 cây mai đưa ra triển lãm, thi thố được đánh giá theo 3 nguyên tắc chủ đạo: cổ (lâu năm), kỳ (dáng độc lạ, kỳ công); mỹ (cái đẹp)...

Lễ hội cũng là dịp để các nghệ nhân, người trồng mai vàng ở thủ phủ mai lớn nhất miền Trung (thị xã An Nhơn) tranh tài, thi tay nghề, trao giải nghệ nhân đạt giải vàng.

Cũng tại lễ hội, lần đầu tiên thị xã An Nhơn đưa ra trưng bày, giới thiệu các gian hàng triển lãm sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, triển lãm ảnh An Nhơn xưa và nay…

Thị xã An Nhơn được mệnh danh là thủ phủ trồng mai vàng lớn nhất miền Trung với tổng diện tích gần 150ha, trên 2 triệu chậu mai, doanh thu những năm qua đạt 200 tỷ đồng. Ngoài ra, An Nhơn cũng là mảnh đất 2 kinh đô cổ Chăm Pa, triều Tây Sơn và là đất trăm nghề truyền thống rất phong phú.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập thành phố An Nhơn. Nếu được phê duyệt, An Nhơn sẽ là thành phố thứ 2 của tỉnh Bình Định sau TP Quy Nhơn.

Thị xã An Nhơn nơi được mệnh danh là đất 2 vương triều Chăm Pa, nhà Tây Sơn đang từng bước phát triển. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Theo thị xã An Nhơn, trong năm 2022, tổng thu ngân sách thị xã An Nhơn tiếp tục tăng mạnh, đạt 2.600 tỷ đồng, thu phát sinh địa bàn đạt 1.367 tỷ đồng…