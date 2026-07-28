Trí tuệ nhân tạo giúp thiết kế chính sách thuế linh hoạt

Ngày 28-7, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), tổ chức Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Luật và Quản lý năm 2026 (ELG 2026), với chủ đề “Bền vững hệ thống: Phân tích và thiết kế chính sách trong kỷ nguyên của những chuyển đổi đa tầng”.

Giáo sư Serguei Maliar trình bày về ứng dụng AI trong phân tích các mô hình kinh tế động. Ảnh: MAI HOA

Tại phiên khai mạc, GS Serguei Maliar, Đại học Santa Clara và Viện Hoover thuộc Đại học Stanford (Hoa Kỳ), trình bày về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích các mô hình kinh tế động.

Theo GS Serguei Maliar, AI có thể hỗ trợ thiết kế các chính sách kinh tế phi tuyến tính, có khả năng thích ứng, trong đó có chính sách thuế carbon linh hoạt. Khi các chỉ số sinh thái xấu đi, thuế có thể tự động tăng để hạn chế phát thải; ngược lại, khi công nghệ xanh phát triển vượt kỳ vọng, thuế có thể giảm nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông lưu ý AI cần được đặt trong khuôn khổ đạo đức và pháp lý. Một chính sách có thể tối ưu về mặt toán học nhưng không phù hợp với các giá trị nhân văn. Vì vậy, các hệ thống AI cần có những “rào cản cứng” nhằm bảo đảm công lý và bình đẳng xã hội.

Trao đổi về lo ngại AI thay thế việc làm của người trẻ, GS Serguei Maliar cho rằng con người vẫn là nguồn lực quan trọng nhất; đồng thời nhấn mạnh cần đầu tư vào giáo dục toán học cơ bản và các chương trình học máy.

ELG 2026 quy tụ 177 học giả trong và ngoài nước, diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-7. Ảnh: MAI HOA

GS Leonard Wantchekon, Đại học Princeton (Hoa Kỳ) góp ý đề xuất mở rộng cơ hội phát triển đến vùng sâu, vùng xa thông qua đầu tư hạ tầng và nâng cao năng lực nghiên cứu tại chỗ.

PGS Ermal Frasheri, Trường Luật thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh một hệ thống pháp luật bền vững không chỉ cần quy định phù hợp mà còn phải có năng lực thực thi và khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng.

GS-TS Sử Đình Thành, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo UEH, cho rằng những biến động địa chính trị và môi trường hiện nay đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành. ELG 2026 là diễn đàn kết nối các chuyên gia kinh tế, luật học và nhà hoạch định chính sách, góp phần đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

ELG 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29-7, quy tụ 177 nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, tập trung vào các vấn đề kinh tế, pháp lý và chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng.

MAI HOA