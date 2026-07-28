Sáng 28-7: Giá vàng giảm trở lại

Khách hàng mua vàng nhẫn SJC tại Công ty SJC. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 9 giờ ngày 28-7, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.

Công ty PNJ giảm giá vàng nhẫn 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 136,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước sáng nay đã điều chỉnh giảm, mất toàn bộ mức tăng ghi nhận trong phiên trước. Trong khi đó, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn được các doanh nghiệp neo ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 28-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.043,6 USD/ounce, giảm khoảng 33 USD/ounce so với giá chốt phiên đêm 27-7 tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 129,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 11,8-12,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 11,4-11,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay cũng quay đầu giảm sau phiên tăng trước đó khi giới đầu tư giao dịch thận trọng, chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này.

Tâm điểm của thị trường hiện vẫn là cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), với quyết định lãi suất dự kiến được công bố vào ngày 30-7 (giờ địa phương). Thị trường đang nghiêng về khả năng FED tăng lãi suất thêm 0,25%, khiến giá vàng chịu áp lực khi kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ tiếp tục bị trì hoãn.

Trong bối cảnh chưa có tín hiệu rõ ràng về lộ trình điều hành của FED, giá vàng vẫn giằng co giữa hai yếu tố trái chiều: áp lực lạm phát từ giá năng lượng và sự thận trọng trước triển vọng chính sách tiền tệ. Eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những rủi ro địa chính trị đáng chú ý đối với thị trường năng lượng. Diễn biến tại khu vực này được giới đầu tư theo dõi sát do có thể tác động đến giá dầu, qua đó ảnh hưởng đến xu hướng của vàng trong thời gian tới.

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NHUNG NGUYỄN