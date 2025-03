Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Campuchia về TPHCM

Ngày 8-3, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Campuchia về thành phố tiêu thụ.

Trước đó, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở rà soát, kịp thời phát hiện các đối tượng, băng nhóm nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Qua đó, công an phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TPHCM qua tuyến đường bộ Tây Nam.

Tài liệu ban đầu thu thập cho thấy nhóm này cất giấu ma túy tại một căn hộ chung cư ở huyện Bình Chánh. Sau đó các đối tượng cầm đầu chỉ đạo đàn em hoặc sử dụng ứng dụng giao hàng công nghệ vận chuyển ma túy đi giao cho “đầu dưới” để phân phối đến con nghiện.

Ma túy bị thu giữ

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC04 đã sơ đồ hóa, dựng lên toàn bộ đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia nêu trên.

Rạng sáng 6-3, công an bắt 3 đối tượng cầm đầu khi đang vận chuyển ma túy lên một căn hộ chung cư để chia nhỏ, cất giấu; thu giữ hơn 30 kg ma túy gồm: 3 bánh Heroin, 8 kg ma túy đá, trên 12 kg Ketamine, hàng chục ngàn viên thuốc lắc, hàng trăm bịch ma túy nước vui…

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy từ Campuchia về TPHCM

Trong ngày, nhiều tổ công tác khác của Công an TPHCM đồng loạt bắt giữ thêm 24 người đóng vai trò giúp sức, đối tượng đầu dưới tiêu thụ ma túy.

Công an TPHCM đang tiếp tục chỉ đạo Phòng PC04 củng cố tài liệu, chứng cứ hành vi phạm tội (mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy) của 27 đối tượng đã bị bắt giữ. Công an cũng mở rộng truy xét, xử lý triệt để các đối tượng đồng phạm và đặc biệt là phát hiện, xử lý triệt để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có liên quan.

CHÍ THẠCH