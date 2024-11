Trình diễn hoa, thổ cẩm trên cung đường nghệ thuật Đà Lạt

Sự kiện do UBND TP Đà Lạt phối hợp đơn vị Stop And Go Art Space tổ chức. Đây là hoạt động hưởng ứng chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024.

Hội thi thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi tại cung đường nghệ thuật Đà Lạt

Hội thi biểu diễn thời trang hoa trên đường phố với chủ đề “hoa và di sản”, nhằm tôn vinh sức sáng tạo và sự tự tin của giới trẻ trong lĩnh vực thời trang, đồng thời lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường thông qua việc khuyến khích sử dụng các chất liệu tái chế trong trang phục, tạo sân chơi sáng tạo, lành mạnh và bổ ích cho giới trẻ.

Các bộ trang phục được thiết kế sáng tạo, đa dạng chất liệu, liên kết chặt chẽ với thông điệp văn hóa, lịch sử của Đà Lạt.

>> Một số hình ảnh biểu diễn thời trang trên cung đường nghệ thuật Đà Lạt:

Bộ sưu tập kết hợp giữa hoa, kiến trúc tiêu biểu của TP Đà Lạt

Nổi bật tại hội thi là các tác phẩm có sự kết hợp giữa hoa trên nền trang phục với chất liệu thổ cẩm tạo sự mới mẻ

Sáng tạo hoa với vật liệu tái chế tại hội thi

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã tuyển chọn 48 bộ sưu tập xuất sắc nhất để trình diễn trong sự kiện chính của Festival hoa Đà Lạt diễn ra trong tháng 12-2024.

ĐOÀN KIÊN