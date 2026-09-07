Trồng táo chịu hạn TN05, nông dân Tuy Phong thu lãi 340 triệu đồng/ha

Giữa vùng đất nắng gió và khô hạn của tỉnh Lâm Đồng, những vườn táo xanh ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đang cho năng suất cao, chất lượng được thị trường ưa chuộng, mở ra hướng đi mới theo cách làm nông nghiệp hiện đại.