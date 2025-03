Trung Quốc: Lạm phát tiêu dùng xuống vùng âm lần đầu tiên trong 13 tháng

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đó, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2 đã giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước, đảo ngược mức tăng 0,5% của tháng 1. Mức giảm này mạnh hơn so với dự báo giảm 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.

So với tháng 1-2025, CPI của Trung Quốc cũng đảo ngược mức tăng 0,7% và giảm 0,2%. Sự suy giảm của CPI được cho là do giá thực phẩm, thuốc lá và đồ uống có cồn đều đi xuống. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc cũng duy trì đà giảm khi lùi 2,2% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 2-2025. Mặc dù đã cải thiện nhẹ so với mức giảm 2,3% trong tháng 1, số liệu này vẫn không đạt được dự báo giảm 2,1%.

Dữ liệu này xuất hiện trong bối cảnh các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu cho thấy các biện pháp kích thích của Trung Quốc có thể thúc đẩy sự phục hồi cho nền kinh tế quốc gia. Chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 ở mức "khoảng 5%" và công bố các kế hoạch ổn định tăng trưởng bằng cách hỗ trợ nhu cầu trong nước.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã điều chỉnh mục tiêu lạm phát tiêu dùng hàng năm từ 3% trở lên trong những năm trước xuống "khoảng 2%" cho năm nay - mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ. Theo các nhà phân tích, mục tiêu lạm phát sẽ đóng vai trò như một mức trần hơn là một mục tiêu cần đạt được. Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế nêu trên có thể khó đạt được, đặc biệt khi tiêu dùng trong nước vẫn yếu và căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang dưới thời Tổng thống Donald Trump.

TTXVN