Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thêm 4 chương trình đào tạo đạt 5 sao

Sáng 23-3, gần 300 cán bộ quản lý là lãnh đạo phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và 21 quận, huyện, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn TPHCM đã tham gia Hội thảo “Làm quen tiếng Anh bậc mầm non theo chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ trong khảo sát năng lực ngoại ngữ” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức.