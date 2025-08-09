VUS TESOL 2025: Đề cao giá trị của lớp học hạnh phúc và dung hợp

Ngày 8-8-2025, Hội nghị giảng dạy tiếng Anh VUS TESOL 2025 diễn ra tại TPHCM thu hút hơn 3.000 giáo viên, chuyên gia và quản lý hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ đến từ khắp nơi trong và ngoài nước. Bước qua năm thứ 20, VUS TESOL vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hội nghị học thuật uy tín hàng đầu, đồng hành cùng giáo viên Anh ngữ trong việc nâng cao năng lực chuyên môn và truyền cảm hứng trong lớp học.

VUS TESOL 2025 quy tụ dàn diễn giả uy tín

Với chủ đề “Khơi nguồn niềm vui trong lớp học tiếng Anh: Đề cao giá trị của lớp học hạnh phúc và dung hợp”, thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, sự kiện VUS TESOL 2025 hướng đến việc khám phá những phương pháp giảng dạy sáng tạo, đồng thời chia sẻ trường hợp thực tiễn hiệu quả trong giảng dạy tiếng Anh.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh vai trò của sức khỏe tinh thần trong việc tạo động lực học tập, giảm lo âu và thúc đẩy sự kết nối trong lớp học. Đây là nền tảng để giáo viên có thể áp dụng, từ đó mang lại trải nghiệm học ngôn ngữ toàn diện, mang tính “kết nối” thay vì chỉ dừng lại ở việc “truyền đạt”.

Ông Steven Happel, Quản lý chuyên môn cấp cao tại VUS chia sẻ tại sự kiện: “Điều quan trọng đối với giáo viên và học viên đó không chỉ là giảng dạy tiếng Anh mà còn hơn thế nữa. Mang niềm vui vào lớp học đồng nghĩa với việc tập trung vào sự an lạc tinh thần của người học và người dạy qua đó nâng cao kết quả đầu ra. Hơn hết, điều này không chỉ tập trung vào học thuật mà còn tạo ra trải nghiệm học tập vui vẻ, hạnh phúc để nuôi dưỡng tình yêu học tập cho toàn bộ các học viên”.

VUS TESOL 2025 tiếp tục được đồng hành cùng dàn diễn giả uy tín đến từ các nhà xuất bản lớn trên thế giới như Oxford University Press, National Geographic Learning, E-future, Macmillan Education, ELI Publishing, MM Publications,… với mong muốn mang đến những góc nhìn thực tiễn và truyền cảm hứng, tập trung vào việc xây dựng môi trường lớp học tích cực và trải nghiệm học tiếng Anh ý nghĩa cho người học ở mọi cấp độ.

Thông qua 24 phiên thảo luận chuyên đề và toàn thể, khách tham dự được dẫn dắt khám phá các phương pháp giảng dạy hiệu quả, từ những hoạt động đơn giản giúp học sinh chủ động hơn trong lớp, đến các phương pháp tăng cường niềm vui học tập, giảm lo âu và xây dựng tinh thần cộng đồng trong lớp học.