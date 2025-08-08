Còn nhiều rào cản khi ứng dụng công nghệ vào ngành giáo dục

Công nghệ mang lại nhiều giải pháp ứng dụng hiệu quả trong giáo dục, giúp nâng cao chất lượng và trải nghiệm học tập cho học sinh.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn TPHCM việc ứng dụng công nghệ trong ngành giáo dục vẫn còn đối mặt với không ít rào cản như thiếu nhân lực giảng viên có trình độ, thiếu cơ chế chính sách đấu thầu các dự án, thiếu nghiên cứu về khung đào tạo…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THIÊN PHÁT

Sáng 8-8, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (Sihub) tổ chức hội nghị “Chia sẻ các vấn đề, thách thức cần tìm giải pháp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục”.

Công nghệ trong giáo dục đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc tái định hình phương pháp giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, hiện nay ứng dụng công nghệ trong ngành giáo dục vẫn còn đối mặt với không ít rào cản như thiếu nhân lực giảng viên có trình độ, thiếu cơ chế chính sách đấu thầu các dự án, thiếu nghiên cứu về khung đào tạo…

Ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục chia sẻ câu chuyện về ứng dụng công nghệ trong giáo dục trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THIÊN PHÁT

Theo ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM), việc ứng dụng công nghệ đã đổi mới phương pháp dạy và học tạo ra một môi trường giáo dục năng động và hiệu quả hơn. Với hơn 10 triệu tài nguyên số, học sinh có thể tiếp cận kho học liệu số, tài liệu học tập khổng lồ, giúp tăng hiệu quả hơn 45%, tiết kiệm thời gian cho giáo viên nhờ công cụ tự động; học tập linh hoạt mọi lúc dựa trên nền tảng E-learning.

"Thống kê cho thấy, tỷ lệ giáo viên thành thạo công cụ số tại các cơ sở giáo dục khu vực nội thành cao hơn đáng kể so với khu vực ngoại thành”, ông Võ Thiện Cang chia sẻ.

Về giải pháp, ông Cang cho biết, cần phải đầu tư để nâng cao hạ tầng số, phát triển kho học liệu số hay đào tạo để nâng cao trình độ công nghệ cho giáo viên…Ngoài ra, cần phải triển khai một lộ trình đồng bộ, tập trung vào các giải pháp chiến lược, toàn diện đây là chính là chìa khóa để đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, cần triển khai các giải pháp một cách hiệu quả, nhằm nâng tỷ lệ học sinh được trang bị đầy đủ kỹ năng số.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Sihub chia sẻ các chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ giáo dục. Ảnh: THIÊN PHÁT

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TPHCM cho biết, năm 2024, Trung tâm đã thực hiện ươm tạo 10 dự án, trong đó có 6 dự án được ươm tạo thành công. Trong năm 2025, Trung tâm đã mở rộng vị trí tuyển chọn thêm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến tuyển chọn 35 dự án công nghệ trong giáo dục, chủ yếu tập trung vào các Startup có sản phẩm đã được thương mại và khuyến khích giáo viên tại các trường tham gia.

“Năm nay là một năm sôi động của AI, chúng tôi cũng rất mong muốn có thêm những dự án để đồng hành, thúc đẩy các trường học trên địa bàn TPHCM đổi mới sáng tạo trong quá trình giảng dạy”, bà Lê Thị Bé Ba nói.

Tin liên quan Quận 1: 24 giáo viên tham gia Hội thi về ứng dụng công nghệ số vào tổ chức dạy học

BÙI TUẤN - THIÊN PHÁT