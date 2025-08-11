BizChatAI - Trợ lý ảo giúp trường đại học xử lý hàng nghìn tin nhắn tuyển sinh

BizChatAI - Trợ lý ảo từ Bizfly (VCCorp) giúp tự động hóa quá trình tư vấn tuyển sinh, nâng cao trải nghiệm thí sinh và tăng tỷ lệ chuyển đổi rõ rệt.

“Nổ inbox” mỗi mùa tuyển sinh – áp lực lớn với trường đại học

Năm 2025, gần 1,17 triệu học sinh đăng ký thi THPT, tăng gần 95.000 so với năm trước. Con số này không chỉ cho thấy quy mô thị trường giáo dục mở rộng, mà còn phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt trong tuyển sinh, đặc biệt với các trường tư thục.

Năm 2025, số lượng học sinh đăng ký thi THPT tăng gần 1 triệu so với năm ngoái. Nguồn: Báo chính phủ

Mỗi mùa tuyển sinh, hàng nghìn học sinh và phụ huynh tìm đến Fanpage, Website, ZaloOA của các trường để hỏi đáp, xin tư vấn ngành học. Trong khi đó, đội ngũ tư vấn thường không đủ để trực 24/7 hay cá nhân hóa mọi tương tác. Việc phản hồi chậm trễ dễ khiến trường mất cơ hội tuyển sinh ngay từ điểm chạm đầu tiên.

Đặc biệt, Gen Z – nhóm thí sinh chủ lực lại đòi hỏi trải nghiệm tức thì, ngắn gọn, tự động và thân thiện. Khi hành vi thay đổi, số lượng thí sinh tăng và nhân sự chịu áp lực lớn, nhiều trường đặt câu hỏi: Có giải pháp nào tư vấn 24/7, đồng bộ thông tin và tối ưu nguồn lực mà không cần tăng nhân sự?

BizChatAI – Trợ lý ảo AI giúp trường đại học phản hồi tin nhắn tuyển sinh chỉ trong 30 giây

Được phát triển bởi Bizfly (thuộc VCCorp), BizChatAI là trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được thiết kế chuyên biệt cho nghiệp vụ tư vấn, sàng lọc, tiếp nhận thông tin tuyển sinh. BizChatAI hoạt động như một “nhân viên tuyển sinh số”, trực tuyến 24/7 trên nhiều nền tảng như Fanpage, Zalo OA, Website……

Không cần tăng nhân sự, vẫn phản hồi 100% tin nhắn tuyển sinh mỗi ngày

Trong mùa cao điểm, một trường có thể nhận đến 1.000 tin nhắn/ngày, BizChatAI giúp:

●Giảm 80% hội thoại lặp lại cho tư vấn viên

●Phản hồi dưới 30 giây thay vì 15 phút

●Tăng tỷ lệ để lại thông tin từ 20% lên gần 38% nhờ tương tác mạch lạc, thân thiện.

BizChatAI có khả năng tư vấn như người thật, học dữ liệu nhanh (Nguồn ảnh: Bizfly)

Khả năng “tư vấn như người thật”, nhưng không bao giờ nghỉ trưa

BizChatAI sử dụng công nghệ NLP để hiểu đúng ngữ cảnh câu hỏi, kể cả khi học sinh hỏi không theo cú pháp.

Ví dụ: “Điểm chuẩn ngành thiết kế đồ họa năm ngoái là bao nhiêu ạ?” hoặc “Có học bổng gì cho sinh viên tỉnh xa không?”, hệ thống sẽ truy xuất dữ liệu nội bộ và phản hồi chính xác.

Phần mềm còn tự động sàng lọc thông tin học sinh: Từ nguyện vọng ngành học, tổ hợp xét tuyển, đến hình thức đăng ký (học bạ, thi tốt nghiệp...) trước khi chuyển cho đội ngũ tuyển sinh tiếp nhận.

Đồng bộ với CRM, không bỏ sót thí sinh nào

Mọi tương tác của học sinh, phụ huynh đều được lưu trữ tự động, đồng bộ với hệ thống CRM của trường học, qua đó giúp theo dõi hành trình của thí sinh.

Thay vì “trôi inbox” hay lưu thông tin thủ công, đội ngũ tuyển sinh giờ đây có thể xem lại toàn bộ lịch sử tư vấn, phân loại mức độ quan tâm và chủ động lên lịch chăm sóc lại.

AI trong tuyển sinh: Từ xu hướng công nghệ đến lợi thế chiến lược Tuyển sinh hiện đại không còn là cuộc đua truyền thông, mà là hành trình cá nhân hóa trải nghiệm từ từng tương tác nhỏ. Gen Z mong muốn được phản hồi tức thì, hỏi bất kỳ lúc nào và nhận tư vấn đúng nhu cầu, điều mà con người khó đáp ứng 24/7. Vì vậy, nhiều trường đại học đang lựa chọn trợ lý ảo AI như một phần của chiến lược chuyển đổi số. AI trong tuyển sinh là xu hướng không thể bỏ qua (Nguồn ảnh: Bizfly) AI không thay thế hoàn toàn con người. Nhưng với năng lực xử lý không giới hạn, làm việc 24/7, không mệt mỏi, AI đang trở thành "người đồng hành thầm lặng" giúp đội ngũ tuyển sinh tối ưu nguồn lực, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và giữ chân thí sinh từ những điểm chạm đầu tiên.

