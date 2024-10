Trường Đại học Sài Gòn trao 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

TS Hồ Kỳ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sài Gòn, chia sẻ: Sau khi bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc, nhà trường đã kêu gọi cán bộ, sinh viên chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Trường Đại học Sài Gòn thông qua Báo SGGP gửi gắm sự quan tâm, chia sẻ của tập thể cán bộ và sinh viên đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Từng có quá trình hợp tác gắn bó trong khá nhiều hoạt động trước đây, TS Hồ Kỳ Quang Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Báo SGGP trong các chương trình xã hội, đặc biệt là với đối tượng học sinh ở các khu vực thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian tới.

Đón nhận tình cảm từ phía nhà trường, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP, cảm ơn sự tin cậy và đồng hành của tập thể Trường Đại học Sài Gòn đối với Báo SGGP và cam kết thực hiện mong muốn chung của báo cũng như của nhà trường: toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được sử dụng cho chương trình “Áo ấm đến trường” trong khuôn khổ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP tổ chức. Chương trình sẽ tập trung trang bị áo ấm, trao học bổng hỗ trợ học sinh miền Bắc vừa chịu ảnh hưởng bão, lũ vừa chuẩn bị đón mùa đông sắp tới. Đây sẽ là món quà thiết thực mà Báo SGGP và Trường Đại học Sài Gòn gởi tới các em học sinh, cùng các em vượt qua khó khăn, tiến bước trên con đường học tập và rèn luyện.

Tính đến ngày 9-10, Báo SGGP đã trực tiếp trao hỗ trợ đến trên 100 hộ dân, hơn 400 học sinh và 6 trường học tại các tỉnh, thành miền Bắc với trị giá tiền và quà trên 2 tỷ đồng.

Báo SGGP trao hơn 103 triệu đồng giúp các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 9-10, đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp chính quyền địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 23,4 triệu đồng của bạn đọc giúp gia đình chị Trần Thị Quyên (37 tuổi, thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân); trao hỗ trợ đợt 2 số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc giúp bé Nguyễn Thị Trà Giang (4 tuổi, thôn Đức Vừ, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó đợt 1, Báo SGGP đã trao hỗ trợ 15 triệu đồng.

* Đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung cũng phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Hương Vinh, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đến thăm hỏi và trao hỗ trợ 36,2 triệu đồng của bạn đọc giúp cháu Đặng Nhật Phong (2 tuổi) chữa bệnh. Ngoài ra, người thân của phóng viên Báo SGGP là chị Đỗ Lệ Thúy cũng đại diện nhóm bạn trao hỗ trợ số tiền 10 triệu đồng giúp cháu Đặng Nhật Phong.

Các hoàn cảnh trên đều đặc biệt khó khăn, bi đát, có người thân bị bệnh tật hiểm nghèo, sức khỏe suy yếu. Thời gian qua, mặc dù đã nỗ lực chạy chữa, điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tình chưa tiến triển khiến các gia đình càng lâm vào tình cảnh túng thiếu, kiệt quệ. Ngay sau khi Báo SGGP đăng thông tin trên trang Nhịp cầu nhân ái, bạn đọc hảo tâm ở khắp mọi miền đất nước đã quyên góp số tiền trên để hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ phần nào khó khăn với các gia đình trong cơn hoạn nạn.

* Trước đó, đại diện Báo SGGP tại Tây Nguyên đã phối hợp cùng Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) trao 29 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ cho gia đình cháu Nay Vực (3 tuổi, thôn Mnai Trang, xã Ia Piar). Nay Vực là con của vợ chồng anh Ksor Oai và chị Nay H’Đuôr. Cháu mắc bệnh lạ. Phần đầu to bất thường, cơ thể gầy gò, chân tay nhỏ xíu. Cháu chỉ nằm một chỗ, ăn uống khó khăn và không nhận thức được.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) và các cá nhân khác đã kết nối hoàn cảnh khó khăn nói trên đến với Báo SGGP. Sau khi báo đăng, Bạn đọc Báo SGGP đã trực tiếp hỗ trợ cháu 29 triệu đồng. Thượng tá Phan Thanh Hải gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã giúp đỡ gia đình cháu Nay Vực. Số tiền hỗ trợ đợt này có ý nghĩa to lớn trong việc tiếp sức cho gia đình có thêm điều kiện chăm sóc, chữa bệnh cho cháu.

DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG - HỮU PHÚC