Từ khát vọng điểm hẹn toàn cầu

Việt Nam đang dần trở thành điểm dừng chính thức trong các chương trình lưu diễn. Đằng sau mỗi sân khấu rực sáng là phép thử về năng lực tổ chức, tầm nhìn chiến lược và khát vọng định vị văn hóa quốc gia trong dòng chảy hội nhập.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh từng chia sẻ về mong muốn “đưa Việt Nam vào một điểm dừng chính thức”. “Chính thức” không đơn thuần là xuất hiện trong lịch diễn, đó là sự thừa nhận về quy mô thị trường, về sức mua của công chúng, về hạ tầng biểu diễn và khả năng bảo đảm an ninh, kỹ thuật đạt chuẩn quốc tế. Khi một quốc gia được đưa vào lịch trình ngay từ khâu thiết kế tour, điều đó đồng nghĩa với việc quốc gia ấy đã được nhìn nhận như một mắt xích ổn định trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa toàn cầu.

Mỗi tour diễn quốc tế là một phép tính dài hơi. Để mời được nghệ sĩ nổi tiếng, nhà tổ chức phải chuẩn bị nhiều năm, thương thảo lịch trình khớp với tuyến lưu diễn khu vực nhằm tối ưu chi phí. Nếu tổ chức đơn lẻ, mức đầu tư tăng cao, rủi ro tài chính lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu về tư duy liên kết vùng, liên kết doanh nghiệp, thậm chí liên kết quốc gia trong khu vực để chia sẻ hạ tầng và nguồn lực. Công nghiệp văn hóa không thể phát triển bằng cảm hứng nhất thời, và càng cần cách tiếp cận đa mục tiêu.

Chương trình Good Morning Việt Nam do Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, mời nhóm nhạc nổi tiếng Secret Garden biểu diễn trong tour chính thức, đã kết hợp nghệ thuật với thiện nguyện và quảng bá du lịch. Khi nghệ sĩ quốc tế gắn tên mình với một dự án mang ý nghĩa xã hội, giá trị của sự kiện được nâng lên, hình ảnh đất nước được lan tỏa một cách tự nhiên, bền vững.

Từ góc độ chiến lược, bài toán đặt ra là định vị văn hóa Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu. Đón tour quốc tế là cần thiết, song không thể chỉ dừng ở vai trò “điểm thuê sân khấu”. Quan trọng hơn là tạo điều kiện để nghệ sĩ quốc tế trải nghiệm và đưa yếu tố Việt Nam vào sản phẩm nghệ thuật, từ cảnh quan, âm nhạc truyền thống đến câu chuyện con người. Khi đó, mỗi đêm diễn sẽ trở thành một kênh quảng bá mềm, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia.

MAI AN