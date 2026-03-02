Thanh âm sẻ chia

Khi thành phố rực rỡ đón xuân mới, cũng là lúc các văn nghệ sĩ của TPHCM mang những phần quà tết đậm nghĩa tình cùng lời ca tiếng hát gửi đến những nơi người dân cần.

Ca sĩ Quốc Đại - Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM, trao quà đến người khuyết tật

Lời ca ấm tình người

Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái/ Khi anh nắm tay em, mây xám bay chỉ còn ánh trăng mờ/ Và khi chúng yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm… Lời bài hát Đất nước tình yêu do hai ca sĩ trẻ Đông Triều - Thiên Phú cất lên giữa Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM) dịp xuân mới, khiến các cô chú cựu chiến binh xúc động. Mọi người say sưa hát theo với nụ cười ánh lên trong mắt.

Các nghệ sĩ trẻ của Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM tiếp nối với những ca khúc quen thuộc như Nổi lửa lên em, Đất nước tình yêu, Bóng cây Kơ-nia, Hành khúc ngày và đêm… MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM, Đội trưởng của đội tình nguyện, chia sẻ: “Những giọt nước mắt xúc động trên gương mặt các cựu chiến binh khiến cho giọng hát của nghệ sĩ cũng nghẹn ngào, rưng rưng…”.

Trong chuyến đi còn một hoạt động đặc biệt là “bữa cơm đoàn viên”, với mong muốn mang cái tết ấm áp không khí gia đình đến các cô chú. “Đó là chuyến đi đầy cảm xúc. Sân khấu đơn sơ mà ấm áp và bữa cơm như một bữa ăn gia đình với không khí tết sum vầy. Tết này, chúng tôi đã biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ khác của thành phố. Nhưng, được hát cho các cô chú, bà con mình là niềm hạnh phúc lớn nhất”, ca sĩ Trương Trần Anh Duy nói.

Cũng trong dịp tết vừa qua, các nghệ sĩ đã đến thăm hỏi, giao lưu văn nghệ cùng 100 người lao động khuyết tật thuộc Hội Thanh niên Khuyết tật TPHCM và hàng trăm thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tổ ấm ngày xuân - Tết Bính Ngọ 2026”. Không khí hào hứng, vui tươi qua các tiết mục trình diễn, những lời chúc xuân an lành, khiến cho các em nhỏ rất phấn khích khi được tham gia biểu diễn với các anh chị.

Lan tỏa mùa xuân yêu thương

Những ngày tết, ca sĩ Thiên Phú cùng một số nghệ sĩ đã chạy xe máy quanh khu vực phường Phú Định, Chánh Hưng, Bình Đông… mang tặng những phần quà, bao lì xì đến các hoàn cảnh cơ nhỡ, người bán hàng rong… không có điều kiện về quê. Cô kể: “Các phần quà gửi trao mong được sẻ chia phần nào khó khăn với bà con. Thấy nụ cười của họ, tôi không biết là ai vui hơn ai. Vì khi đó, chính chúng tôi đang nhận về niềm vui đặc biệt”.

MC - ca sĩ Quỳnh Hoa cho biết, chuỗi hoạt động chăm lo tết hướng đến người khuyết tật, bệnh nhi ung thư, trẻ em khó khăn, với hàng loạt chương trình biểu diễn phục vụ miễn phí, hàng ngàn phần quà, kinh phí mua thiết bị dạy học, đến từ sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ, nhà hảo tâm. Các nghệ sĩ đã cùng nhau tổ chức các phiên livestream bán quần áo, các đêm nhạc gây quỹ từ thiện. Và không thể không kể về những hành trình mang lời ca tiếng hát đến với người dân, cán bộ, chiến sĩ vùng xa. Biết tin sắp có tàu ra Trường Sa, các nghệ sĩ cùng nhau chuẩn bị hoa mai, hoa đào, vật dụng trang trí tết gửi ra đảo xa.

Mong muốn tạo không gian thư giãn tại các trung tâm bảo trợ xã hội, Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM đã thực hiện dự án Thanh âm sẻ chia với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ, trao 2 phòng sinh hoạt cộng đồng và phòng trị liệu tâm lý, trao gần 550 phần quà … đến người già, người khuyết tật

TIỂU TÂN