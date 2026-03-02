Văn hóa - Giải trí

Rộn ràng lễ hội Tống phong vùng sông nước Cần Thơ

Ngày 2-3, hàng ngàn người dân, du khách đã tập trung tại Miếu Bà Xóm Chài (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) và hàng trăm ghe thuyền đã tập trung tại ngã 3 sông Cần Thơ (tiếp giáp sông Hậu) để tham gia lễ hội Tống phong.

Người dân, du khách thắp hương cầu bình an tại Miếu Bà Xóm Chài

Tống phong (hay còn được gọi là lễ Tống ôn, lễ Cầu an) là lễ hội có từ lâu đời, diễn ra từ ngày 12-14 tháng Giêng hàng năm. Lễ mang nhiều nét đặc trưng văn hóa của người dân miền sông nước Cửu Long.

Ghe, thuyền quy tụ về ngã 3 sông Cần Thơ tham gia lễ hội Tống phong

Tại Xóm Chài TP Cần Thơ, lễ hội Tống phong năm nay được đánh giá tăng về quy mô và thu hút đông đảo hàng ngàn người dân, du khách tham gia. Qua đó, tạo không khí rộn ràng, sôi động trong mùa lễ hội vui xuân dịp đầu năm Bính Ngọ 2026.

Hàng trăm ghe thuyền tham gia diễn hành tạo không khí náo nhiệt, rộn ràng cả khúc sông

Tống phong hay Tống ôn mang ý nghĩa tống tiễn, xua đuổi những xui rủi, bệnh tật, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người người khỏe mạnh, xua tan dịch bệnh, tai ương... vào năm mới.

Đông đảo du khách có mặt tại Miếu Bà Xóm Chài, địa điểm chính diễn ra lễ hội Tống phong

Bên cạnh các nghi thức của lễ cầu an, điểm độc đáo của lễ Tống phong là nghi thức hạ thủy bè thủy lục. Bè được đóng và trang trí công phu, chất đầy lễ vật do người dân đóng góp.

Bè thủy lục được mang đi diễu hành trên sông
Nghi thức thả bè thủy lục ra sông Hậu

Đến trưa ngày 14 tháng Giêng, bè được đưa diễu hành trên sông Cần Thơ, rồi mang ra giữa sông Hậu hạ thủy, mang theo những ước nguyện, cầu mong của người dân trong năm mới.

Tại lễ Tống phong còn diễn ra nhiều hoạt động vui chơi trên sông nước

Ngoài phần lễ chính, Tống phong còn nhiều hoạt động phong phú như: múa lân, hóa trang, tham gia té nước, vui chơi trên sông… tạo nên không khí vui xuân rộn ràng, tưng bừng, đậm chất miền sông nước.

TUẤN QUANG

