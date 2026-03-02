Cặp đôi “Thám tử Kiên” tái ngộ trên màn ảnh nhỏ

Diễn viên Quốc Huy và Võ Điền Gia Huy sẽ cùng góp mặt trong dự án truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay, sau khi tạo dấu ấn trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Phim thuộc thể loại lãng mạn - hài hước của đạo diễn Vũ Khắc Tuận, vừa công bố dàn diễn viên kết hợp nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh và sân khấu. Đáng chú ý, bộ đôi Quốc Huy - Võ Điền Gia Huy trở lại với “màn đổi vai” khi Gia Huy đảm nhận nam chính Triệu Phú - thiếu gia thông minh, lém lỉnh nhưng không được tự quyết cuộc đời; còn Quốc Huy vào vai Đức An - bác sĩ đào hoa, bạn thân của Triệu Phú.

Quốc Huy và Võ Điền Gia Huy cùng góp mặt trong Vì mẹ anh phán chia tay. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về lần tái ngộ, Võ Điền Gia Huy cho biết có Quốc Huy đồng hành khiến anh an tâm hơn khi diễn xuất. Quốc Huy cũng nhận xét sau dự án trước, cả hai hiểu nhau nên diễn chung thoải mái và có thể sáng tạo nhiều hơn.

Võ Điền Gia Huy được ê-kíp tin tưởng giao đảm nhận vai nam chính. Ảnh: ĐPCC

Vì mẹ anh phán chia tay kể về Triệu Phú giả liệt để né cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt theo lời “bề trên”. Người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - hộ lý “ma lanh”, từng là oan gia thời đi học. Từ mâu thuẫn, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng đối diện định kiến và thử thách để chứng minh tình yêu vượt lên mê tín.

Quốc Huy cũng sẽ xuất hiện với hình tượng mới. Ảnh: ĐPCC

Tam Triều Dâng đảm nhận vai nữ chính Thanh Tâm. Nghệ sĩ Hồng Ánh vào vai bà Mai - tổng giám đốc quyền lực, thương con nhưng bảo thủ và mê tín; NSND Lan Hương đóng vai bà Thảo - bà nội “xì teen”, luôn ủng hộ cháu. Phim còn có sự tham gia của NSƯT Mỹ Duyên, Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh, Lê Phương, Trung Lùn, Ngọc Tưởng, Ngọc Trai, Tuyền Mập…

NSND Lan Hương và diễn viên Hồng Ánh cùng góp mặt trong phim. Ảnh: ĐPCC

Phim phát sóng độc quyền trên VieON lúc 20 giờ thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần, từ ngày 13-3.

HẢI DUY