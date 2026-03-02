Cặp đôi “Thám tử Kiên” tái ngộ trên màn ảnh nhỏ

Phim thuộc thể loại lãng mạn - hài hước của đạo diễn Vũ Khắc Tuận, vừa công bố dàn diễn viên kết hợp nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh và sân khấu. Đáng chú ý, bộ đôi Quốc Huy - Võ Điền Gia Huy trở lại với “màn đổi vai” khi Gia Huy đảm nhận nam chính Triệu Phú - thiếu gia thông minh, lém lỉnh nhưng không được tự quyết cuộc đời; còn Quốc Huy vào vai Đức An - bác sĩ đào hoa, bạn thân của Triệu Phú.
Chia sẻ về lần tái ngộ, Võ Điền Gia Huy cho biết có Quốc Huy đồng hành khiến anh an tâm hơn khi diễn xuất. Quốc Huy cũng nhận xét sau dự án trước, cả hai hiểu nhau nên diễn chung thoải mái và có thể sáng tạo nhiều hơn.
Vì mẹ anh phán chia tay kể về Triệu Phú giả liệt để né cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt theo lời “bề trên”. Người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - hộ lý “ma lanh”, từng là oan gia thời đi học. Từ mâu thuẫn, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng đối diện định kiến và thử thách để chứng minh tình yêu vượt lên mê tín.
Tam Triều Dâng đảm nhận vai nữ chính Thanh Tâm. Nghệ sĩ Hồng Ánh vào vai bà Mai - tổng giám đốc quyền lực, thương con nhưng bảo thủ và mê tín; NSND Lan Hương đóng vai bà Thảo - bà nội “xì teen”, luôn ủng hộ cháu. Phim còn có sự tham gia của NSƯT Mỹ Duyên, Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh, Lê Phương, Trung Lùn, Ngọc Tưởng, Ngọc Trai, Tuyền Mập…
Phim phát sóng độc quyền trên VieON lúc 20 giờ thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần, từ ngày 13-3.