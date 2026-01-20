Từ hải đảo xa xôi tới biên cương Tổ quốc: Vững vàng niềm tin dưới cờ Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, không chỉ hội tụ ý chí, khát vọng của toàn dân mà còn là lời hiệu triệu thiêng liêng, mở ra chặng đường mới trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Tại vùng biên viễn Cao Bằng, giữa không gian hùng vĩ của thác Bản Giốc, ngay từ đầu giờ sáng 20-1, cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (ở xã Đàm Thủy) đã tập trung rất đông tại hội trường của đơn vị để theo dõi trực tiếp Lễ khai mạc đại hội. Với nhiệm vụ quản lý hơn 18km đường biên giới và 60 mốc quốc giới, trong đó có những cột mốc thiêng liêng nằm giữa rừng sâu, niềm tin của những người lính quân hàm xanh dành cho Đảng luôn sắt son như đá núi.

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy xúc động khi chia sẻ về những kỳ vọng gửi gắm tới đại hội. Anh nói, cán bộ chiến sĩ tại đơn vị luôn mong muốn những quyết sách chiến lược từ đại hội sẽ tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang rạng ngời niềm tin: “Chúng tôi mong Đảng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách hậu phương quân đội, để mỗi người lính nơi tuyến đầu yên tâm gắn bó với bản làng, với biên giới Tổ quốc”.

Cán bộ, Đảng viên và nhân dân đảo Thanh Lân ở Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Trong khi đó, tại đảo Thanh Lân (ở Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh), cách đất liền hơn 50km, không khí cũng náo nức không kém. Từ sáng sớm, tại Trung tâm văn hóa của đảo đã có rất đông cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đến xem khai mạc đại hội.

Ông Nguyễn Văn Phụ (ở thôn 3, đảo Thanh Lân) bày tỏ, người dân đảo Thanh Lân kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, y tế, giáo dục; hỗ trợ ngư dân phát triển nghề cá bền vững, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả các quy định chống khai thác IUU. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, phát triển du lịch sinh thái biển đảo theo hướng xanh, sạch, bền vững.

Chị Nguyễn Thị Phương, nữ hộ sinh Trạm y tế đảo Thanh Lân, gửi gắm tâm nguyện về sự phát triển của y tế biển đảo, với niềm hy vọng người dân nơi đảo xa được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, giúp họ vững tâm bám biển, giữ đảo.

“Chúng tôi mong muốn được đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế, bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn, tăng cường chính sách đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu dài với đảo. Đồng thời, kỳ vọng các chính sách chuyển đổi số y tế, khám, chữa bệnh từ xa sẽ được đẩy mạnh, giúp người dân trên đảo tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và an toàn”, chị Phương chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên xã Sín Thầu tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngược trở lên xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) - cực Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có Cột cờ A Pa Chải thiêng liêng nằm trên đỉnh núi Khoang La San ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nơi "một tiếng gà gáy cả ba nước cùng nghe", cán bộ, đảng viên và bà con các dân tộc ở địa phương cũng rất quan tâm và kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Trong không khí trang nghiêm và đầy tự hào, tuổi trẻ xã Sín Thầu đã tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và niềm tin son sắt của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Hình ảnh những đoàn viên thanh niên Sín Thầu chăm chú theo dõi những thước phim tư liệu về Đảng, về những thành tựu của đất nước, đã minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ đầy vững chắc. Với họ, Đại hội XIV của Đảng chính là bệ phóng để đưa đất nước phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới, cũng như đưa vùng đất Sín Thầu ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là vọng gác tiền tiêu vững vàng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân thực hiện nghi thức chào cờ và tập trung theo dõi Lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Tại TP Đà Nẵng, sáng nay, đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân đã tập trung theo dõi Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng, thể hiện rõ niềm tự hào, sự kỳ vọng sâu sắc vào sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Việc tổ chức cho chiến sĩ theo dõi Lễ khai mạc đại hội được Vùng 3 Hải quân xác định là một nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, củng cố bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, giúp mỗi quân nhân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngay sau Lễ khai mạc, các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; đồng thời phát động các phong trào thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

QUỐC KHÁNH - ĐỖ TRUNG - THU BÁU