Từ ngày 1-7, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản

Ngày 22-6, tại Hà Nội, Bộ NN-MT tổ chức cuộc họp chuẩn bị vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc (TXNG) nông, lâm, thủy sản.

Bộ NN-MT thí điểm truy xuất nguồn gốc với trái sầu riêng, sẽ mở rộng áp dụng với nhiều loại nông sản từ 1-7. Ảnh: T.C

Bộ NN-MT cho biết, hoạt động truy xuất nguồn gốc được triển khai thử nghiệm, kết nối dữ liệu và áp dụng ở một số ngành hàng như sầu riêng xuất khẩu trong thời gian qua. Từ ngày 1-7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản cấp quốc gia sẽ chính thức đưa vào vận hành rộng rãi.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ NN-MT) đang hoàn thiện các điều kiện để chính thức đưa hệ thống này vào vận hành từ ngày 1-7. Đến nay, phần lớn các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất đã hoàn thành kết nối trên môi trường thử nghiệm. Bước đầu, hệ thống của bộ đã ghi nhận hơn 18.000 sản phẩm của 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố tham gia.

Ông Nguyễn Văn Long cho biết, thời gian qua, truy xuất nguồn gốc đã được thí điểm đối với một số ngành hàng chủ lực, trong đó có sầu riêng xuất khẩu. Kết quả bước đầu cho thấy, hệ thống truy xuất đã hỗ trợ hiệu quả việc quản lý và truy xuất các lô hàng, góp phần đáp ứng yêu cầu minh bạch của thị trường quốc tế.

Tại cuộc họp, đại diện một số đơn vị phát triển hệ thống truy xuất cho biết, các phân hệ chính đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống đã tích hợp trên hạ tầng của Bộ NN-MT với mức hoàn thiện khoảng 90%. Phần lớn các đơn vị cung cấp giải pháp đã hoàn thành kết nối trên môi trường thử nghiệm, dự kiến hoàn tất trước ngày 30-6.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung kết luận nội dung chỉ đạo tại cuộc họp, ngày 22-6. Ảnh: BỘ NN-MT

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-MT Hoàng Trung yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu, bảo đảm hệ thống sẵn sàng hoạt động từ ngày 1-7. Bộ sẽ tổ chức lễ công bố Hệ thống TXNG nông, lâm, thủy sản vào đầu tháng tới.

Bộ đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về TXNG và phối hợp hoàn thiện dự thảo nghị định về TXNG nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất. Cũng theo Thứ trưởng, Bộ NN-MT đề nghị các đơn vị chuyên ngành, địa phương và doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dữ liệu kiểm nghiệm. Việc kết nối dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc “một lần khai báo, nhiều lần sử dụng”. Mô hình truy xuất nguồn gốc sầu riêng sẽ được tổng kết, đánh giá để xem xét nhân rộng.

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