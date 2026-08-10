Từ ngày 21-9, áp dụng định mức mới cho sản xuất tác phẩm báo chí

Báo chí tác nghiệp sẽ có định mức kinh tế - kỹ thuật mới. Ảnh: THU HÀ

Thông tư 23 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí có sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại; phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị; đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo thông tư, định mức kinh tế - kỹ thuật là mức tối đa để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Định mức bao gồm hao phí về nhân công, máy móc, thiết bị và vật liệu sử dụng. Trong đó, hao phí nhân công được tính bằng công, mỗi công tương ứng thời gian làm việc 8 giờ; hao phí máy móc, thiết bị được tính bằng ca, mỗi ca tương ứng 8 giờ...

Thông tư 23 cũng quy định cụ thể kết cấu của định mức, gồm tên định mức, mô tả nội dung công việc và bảng định mức... Đối với trường hợp tác nghiệp sản xuất tin, bài trong điều kiện đặc biệt, nguy hiểm như: khu vực thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, xung đột vũ trang; khu vực có yếu tố rủi ro cao về an toàn, sức khỏe, điều kiện làm việc hoặc hạn chế tiếp cận... sẽ có mức tính cụ thể riêng.

Việc xác định mức hao phí phát sinh và lập, phê duyệt dự toán do đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị chủ quản quyết định theo thẩm quyền, trên cơ sở pháp luật liên quan.

Đối với cơ quan báo chí có nhiều loại hình, tác phẩm được sử dụng cho nhiều loại hình báo chí hoặc trên mạng xã hội, nền tảng số chỉ áp dụng một lần định mức cho công đoạn xây dựng bản thảo. Các hình thức khác chỉ được tính đối với phần công việc thực tế thực hiện.

Thông tư Thông tư 23/2026/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 21-9. Cùng thời điểm này, Thông tư 18/2021/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử hết hiệu lực.

VĨNH XUÂN