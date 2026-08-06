Văn hóa

Kết nối sắc màu từ đại ngàn đến biển cả

SGGPO

Sáng 6-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Gia Lai khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 năm 2026. 

Triển lãm diễn ra đến ngày 15-8. Đây là hoạt động chuyên môn thường niên nhằm tổng kết thành quả sáng tác mỹ thuật của các địa phương, tạo điều kiện để các họa sĩ, nhà điêu khắc giao lưu, trao đổi, giới thiệu tác phẩm mới và tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải.

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Triển lãm thu hút rất đông người dân, du khách, giới trẻ khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Theo ban tổ chức, Hội Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận 356 tác phẩm của 243 tác giả đến từ 5 tỉnh, thành gồm Gia Lai, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic, đất nung, màu nước, khắc gỗ, chất liệu tổng hợp..., phản ánh đa dạng chủ đề về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người, đời sống đương đại và thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

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Nhiều tác phẩm chuyển tải sinh động đời sống ven biển Nam miền Trung

Hội đồng nghệ thuật đã chọn 257 tác phẩm của 217 tác giả trưng bày tại triển lãm. Trong đó có 132 tác phẩm của 111 hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và 125 tác phẩm của 106 hội viên, cộng tác viên Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực.

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Tác phẩm khắc họa nét bận rộn mùa cà phê Tây nguyên

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, sau 30 năm, Triển lãm mỹ thuật khu vực V đã trở thành diễn đàn nghề nghiệp uy tín của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc Nam miền Trung và Tây nguyên.

Việc Gia Lai đăng cai triển lãm lần thứ 30 không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa địa phương, góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 và thúc đẩy giao lưu, liên kết phát triển văn hóa giữa các địa phương.

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Các đại biểu, lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm năm nay quy tụ nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, thể hiện sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo của các họa sĩ, kiến trúc sư, nhà điêu khắc ở khu vực Nam miền Trung và Tây nguyên.

Nhiều tác phẩm mang ý tưởng mới, phản ánh sinh động đời sống, văn hóa và con người từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển cả Nam Trung bộ.

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Tác phẩm "Tình quân dân sau lũ" thu hút nhiều người xem nhờ giá trị nhân văn, tình quân dân trong thời khắc thiên tai

Tại lễ khai mạc, Hội đồng nghệ thuật công bố kết quả trao giải.

Tác phẩm "Nở trong cấu trúc" của Kiến trúc sư Lê Trọng Nghĩa (Gia Lai) đoạt giải A; giải B thuộc về tác phẩm "Sau cánh màn nhung" của Thân Trọng Dũng (Đà Nẵng).

Ban tổ chức cũng trao 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

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Tác phẩm "Nở trong cấu trúc" của Kiến trúc sư Lê Trọng Nghĩa đoạt giải A tại triển lãm

Theo Kiến trúc sư Lê Trọng Nghĩa, "Nở trong cấu trúc" gửi gắm thông điệp về sự cộng sinh giữa tự do và những khuôn khổ của cuộc sống. Con người trưởng thành không phải bằng cách phá bỏ mọi giới hạn, mà bằng khả năng để sự sống tiếp tục nở hoa trong chính những cấu trúc đã định hình mình.

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Tác phẩm tiểu cảnh khắc họa lễ hội của đại ngàn Tây Nguyên
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Không gian triển lãm các tác phẩm đặc trưng biển cả Nam miền Trung
NGỌC OAI

Từ khóa

Triển lãm mỹ thuật bản sắc văn hóa Năm Du lịch quốc gia tư duy sáng tạo họa sĩ kiến trúc sư nhà điêu khắc

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