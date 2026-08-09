Sáng 9-8, tại Nhà hát Hòa Bình (phường Hòa Hưng, TPHCM), Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi " Nét vẽ xanh" lần thứ 29, năm học 2025 - 2026.

Các em học sinh Mầm non (bảng A) được trao giải nhất và giải nhì thể loại vẽ tranh trên giấy A3. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi do Sở VH-TT TPHCM phối hợp Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo, giao Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM tổ chức. Sau 29 năm, hội thi Nét vẽ xanh tiếp tục khẳng định là sân chơi mỹ thuật uy tín dành cho thiếu nhi, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu hội họa, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và tình yêu quê hương, đất nước.

Các em học sinh THCS (bảng C) được trao giải nhất và giải nhì thể loại vẽ tranh trên giấy A3. Ảnh: THÚY BÌNH

Ban tổ chức trao giải nhất và giải nhì cho các em học sinh tiểu học (bảng B). Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi dành cho tất cả học sinh tại các cơ sở giáo dục, trường chuyên biệt, trẻ ở các mái ấm, nhà mở. Đối tượng tham gia dự thi được chia thành các bảng theo lứa tuổi: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, bảng dành cho trẻ khuyết tật.

Điểm nổi bật của hội thi năm nay là lần đầu tiên được triển khai đồng bộ tại 160/168 phường, xã của TPHCM, tạo điều kiện để 50.499 học sinh ở nhiều địa phương, đặc biệt vùng sâu, vùng xa và đặc khu Côn Đảo tham gia thuận lợi.

Các thí sinh khối THPT (bảng D) nhận các giải thưởng tại Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 29. Ảnh: THÚY BÌNH

Khu vực triển lãm tranh vẽ đoạt giải Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 29 thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi năm nay tập trung vào các chủ đề: Bác Hồ với thanh thiếu niên, nhi đồng; TPHCM sau sáp nhập; chung tay bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; công nghệ xanh và đô thị thông minh; biển đảo quê hương; tình cảm thầy cô, gia đình, bạn bè; di tích lịch sử văn hóa, lễ hội truyền thống quê hương em; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; uống nước nhớ nguồn; em yêu hòa bình... Các hạng mục thi gồm: vẽ tranh trên giấy A3, vẽ tranh vải bố (tập thể), sáng tác truyện ngắn qua tranh (tập thể).

Từ kết quả tuyển chọn ở vòng sơ khảo phường, xã, các đơn vị đã gửi 6.135 tranh của 7.196 thí sinh về Ban tổ chức cấp thành phố để chấm xét giải. Kết quả, Ban tổ chức trao 351 giải thưởng gồm 8 giải nhất, 59 giải nhì, 104 giải ba và 180 giải khuyến khích.

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THÚY BÌNH