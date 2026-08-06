Fahasa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 6-8, Công ty Cổ phần Phát hành sách TPHCM (Fahasa) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (6-8-1976 - 6-8-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM...

Ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT Fahasa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUỲNH YÊN

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT Fahasa cho biết, sau 50 năm hình thành và phát triển, hiện Fahasa đã có hệ thống 150 nhà sách chuyên nghiệp tại 26/34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Cùng với đó, trang thương mại điện tử Fahasa.com, Xí nghiệp In - Văn phòng phẩm - Bao bì, Trung tâm Công nghệ đã tạo thành hệ sinh thái sách hiện đại kết hợp giữa truyền thống và công nghệ, trở thành một trong những hệ thống phát hành sách lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Các đồng chí: Trương Tấn Sang, Đặng Thị Ngọc Thịnh và Văn Thị Bạch Tuyết trao và chúc mừng Fahasa vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: QUỲNH YÊN

Song song với hoạt động kinh doanh, Fahasa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đánh dấu 50 năm thành lập, trong năm 2026 Fahasa thực hiện trao tặng 50 "Tủ sách Fahasa" cho 50 trường học bao gồm 100 kệ sách và 30.000 cuốn sách, cùng 2.500 phần quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, ghi nhận những nỗ lực của Fahasa trong việc giữ vững bản sắc của một doanh nghiệp văn hóa, đóng góp cho cộng đồng.

Fahasa không chỉ đưa sách đến với bạn đọc mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc, xây dựng môi trường học tập, tạo dựng những không gian văn hóa tại các địa phương, tổ chức nhiều hội sách, chương trình giao lưu tác giả, các hoạt động xã hội, khuyến học và hỗ trợ cộng đồng, đưa sách đến với học sinh, sinh viên, người dân vùng sâu, vùng xa và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUỲNH YÊN

“Lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xuất bản và phát hành sách phát triển bền vững. Chúng tôi mong muốn Fahasa tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, đồng thời luôn giữ vững sứ mệnh "Phục vụ cộng đồng - Lan tỏa tri thức", đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố và đất nước”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi gắm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho ông Phạm Minh Thuận; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Lê Thị Thu Huyền và bà Phạm Thị Hóa. Ảnh: QUỲNH YÊN

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hành sách và công tác an sinh xã hội, Fahasa đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch HĐQT Fahasa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Hai Phó Tổng Giám đốc Fahasa là bà Phạm Thị Hóa và Lê Thị Thu Huyền nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

QUỲNH YÊN