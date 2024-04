Tuần này, cả 3 miền cùng nắng nóng

Dự báo trong ngày 15-4, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, độ ẩm phổ biến 40-45%.

Lá sấu vẫn rụng trên đường Hà Nội sáng 15-4, chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng. Ảnh: VĂN PHÚC

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng ở khu vực Tây Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ kéo dài trong nhiều ngày.



Dự báo trong ngày 15-4, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, độ ẩm phổ biến 40-45%. Vùng núi phía Tây của Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, độ ẩm phổ biến 50-55%. Khu vực Nam Trung bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Ngày 16-4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C, độ ẩm phổ biến 35-40%. Khu vực Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, độ ẩm phổ biến 40-45%.

Hà Nội từ nay đến cuối tuần này, nắng nóng cũng tăng dần cường độ; nhiệt độ sẽ tăng dần lên các mức 34, 35 rồi 36 độ C.

Ngày 15 và 16-4, khu vực Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C nhưng có nơi trên 38 độ C, độ ẩm phổ biến 40-45%; khu vực Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C, độ ẩm phổ biến 40-45%.

VĂN PHÚC